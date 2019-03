ACTUALIDAD Abogado denuncia falta de servicio por parte de médico del Hospital San Camilo

Comunidad Denuncian que dos personas habrían torturado cerdito hasta su muerte Encargado de Hogar El Faro niega los hechos: Una denuncia pública por una supuesta crueldad animal en perjuicio de un cerdo es la que hizo en nuestra Sala de Redacción un vecino de San Felipe, quien al parecer pertenecía a un centro de restauración para personas con problemas de adicción y presenció cómo dos de sus compañeros del Hogar El Faro, ubicado en 21 de Mayo, dieron muerte a un cerdo utilizando piedras, torturando cruelmente al animal hasta su muerte.

Manuel Flores Reyes, exresidente del Fundación El Faro ONG, relató a Diario El Trabajo lo que habría ocurrido, «lo que quiero denunciar en Diario El Trabajo es que mataron un animal, eso ocurrió el viernes a las 17:30 horas, el cerdo era del Hogar y resulta que lo iban a matar para comerlo, le pusieron una soga en el cuello y los residentes empezaron a tirarle piedra en la cabeza, no lo mataron como corresponde, el cerdo gritaba bastante y sufría mucho hasta que ya no aguantó más las piedras y murió, todo esto ocurrió en unos 15 minutos, nadie reclamó por el hecho, la tortura la hicieron sólo dos personas, esto me parece cruel, creo que los animales tienen derecho a vivir, y en este caso este cerdo no merecía morir así con tanto sufrimiento», comentó Flores. PASTOR RESPONDE

Nuestro medio visitó ayer temprano este lugar, conjunto de casitas en las que viven al menos unas 50 personas, nos encontramos con pequeños corrales con cabras, gallinas, patos y una cerdita. Cristian Panez Pérez, director y pastor a cargo de Fundación El Faro ONG, ubicada en 21 de Mayo, respondió a nuestro medio que «según esta denuncia en la que se nos relaciona con el matar a un chancho brutalmente, es algo que desmiento categóricamente, este cerdo lo mató un matarife de la comunidad, una persona que desde niño criaba cerdos con su padre en Rancagua, obviamente cualquier ser vivo ha de sufrir al morir, pero no como lo describe esta persona», indicó Panez.

Al parecer y según nos comentó el encargado, Manuel Flores también era parte de la matrícula de residentes en el inmueble, pero que ayer muy temprano abandonó el Hogar.

