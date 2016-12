Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Con un fierro amenazan de muerte a menor de edad para robarle moto

Derrumbe en Minera ‘La Patricia’ de Catemu causa cierre indefinido de faena

A donar sangre hoy de 13:00 a 18:00 horas en la Cruz Roja de San Felipe

Funcionarios de Correos de Chile premian con fiesta a la Escuela San Rafael

Internos de San Felipe vendieron sus productos en Expo Emprendimiento

Con fuegos artificiales y música en vivo recibirán el 2017 en Calle Larga

Crónica Derrumbe en Minera ‘La Patricia’ de Catemu causa cierre indefinido de faena No hubo heridos pero deslizamiento de terreno afectó un área de casi 20 mil metros cuadrados: Luego del incidente ocurrido el pasado 23 de diciembre, esta semana, Sernageomin decidió suspender los trabajos hasta que la empresa presente el informe de un profesional que garantice la absoluta seguridad de las labores en la mina.

Sin víctimas que lamentar, pero dejando una enorme incertidumbre en los trabajadores de la minera ‘La Patricia’, el deslizamiento de terreno ocurrido el pasado viernes 23 de diciembre, provocó que el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, determinara el cierre de la faena, debido al riesgo inminente que implica el actual estado del área afectada por el derrumbe. Según relató el seremi de Minería de la Región de Valparaíso, Alonso Retamales, ese día, producto de la celebración de la fiesta de navidad las faenas se cerraron, por lo tanto, “no hubo ningún riesgo para las personas”, afirmó, añadiendo que “el mismo personal cuando vieron que se estaba produciendo cierto movimiento, sacaron toda la maquinaria y no hubo ningún riesgo dentro de las faenas”, aseveró Retamales.

Este lunes, personal del Sernageomin, visitó el lugary tras la fiscalización, determinó suspender todo tipo de trabajos, puesto que,- de acuerdo a lo informado por Rodrigo Cortés, director Regional (S) de esta entidad-, el derrumbe afloró a superficie y afectó un área aproximada de 20 mil metros cuadrados, viéndose dañadas las labores de acceso, ventilación y salidas de emergencia de la mina. Además,el colapso dañó también el camino de transporte de mineral hacia la Planta Amalia, hecho que provocó la suspensión del tránsito por dicha vía.

“Por lo anterior, se suspendió todo tipo de trabajos mineros en la faena, hasta que la empresa presente un informe, elaborado por un profesional competente, en que se describan los trabajos a realizar y las medidas de control correspondientes que permitan reanudar los trabajos en forma segura”, explicó Cortés.

Por último, el profesional advirtió que “se le solicitó a la empresa un informe de investigación en que se determinen las causas del colapso, el cual, debe presentar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera, a más tardar en 15 días de ocurrido el evento. Cabe considerar, que cuando ocurrió el colapso, no se encontraba personal al interior de la mina ni hubo personal expuesto, ya que las labores se encontraban detenidas por parte de la compañía”, detalló el jefe de Seguridad Minera de Sernageomin Región de Valparaíso.

A su vez, el seremi de Minería Alonso Retamales, aseguró que este incidente no revistió ningún peligro para las comunidades aledañas a esta faena minera, por lo que llamó a la calma a la población.