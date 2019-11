ACTUALIDAD Vecino de 59 años sufre grave mordedura de Araña de Rincón en su brazo

Desalmado prende fuego a granja completa con todos sus animales en el interior

Vecinos piden que les quiten enorme palmera ubicada a la entrada de su casa

Adulto mayor vende golosinas para aumentar su pensión y tener vida digna

Estudiantes marchan desde Panquehue a Diario El Trabajo para ser oídos Comunidad Desalmado prende fuego a granja completa con todos sus animales en el interior Un potro lucha por su vida tras las graves quemaduras: Una mano siniestra en la oscuridad de la madrugada de ayer jueves es la que de manera vil y cruel prendió fuego a un pequeño establo rural en calle Las Núñez de Rinconada de Los Andes. Esta nefasta acción prendió fuego a la bodega y humildes corrales en los que permanecían animalitos de la granja y sus alimentos. La propiedad de Adacto Santander, de 87 años de edad, fue así atacada por tercera vez (25 y 30 de octubre, y la madrugada de ayer) por desconocidos.

En esta oportunidad la peor parte la sufrió ‘Comisario’, un potro de tres años al que se le quemó parte de su cuerpo y especialmente la cabeza, sus dos ojos son llagas en carne vida, el bocado o freno de ‘Comisario’ también está muy afectado. La familia del propietario rápidamente acudió al rescate de los demás animales, estos salvaron ilesos, menos el potro, mismo que al ser tratado por dos veterinarios en horas de la mañana estaba orinando sangre. AMARGO RELATO

En cuanto a las pérdidas materiales, este criancero también perdió todos sus fardos de pasto, lo que hace que ahora quede a merced de la solidaridad de sus vecinos y de los Lectores de Diario El Trabajo.

La fiscalía y PDI se están ya haciendo cargo de la investigación sobre el paradero del peligroso pirómano en Rinconada.

«Esto pasó más o menos a las dos y cuarto de la mañana de este jueves, cuando llegamos todavía Bomberos no llegaba al lugar, entonces los vecinos nos ayudaron; les doy las gracias a todos ellos por su ayuda al rescatar a nuestros animales, uno de ellos está muy dañado, puede quedar ciego, esperaremos un par de días a ver si se salva, sino vamos a tener que sacrificar al pobre animal. Perdimos el pasto que teníamos, lo perdimos todo, eran como 60 fardos de pasto los que se quemaron, todos los que teníamos (…) Cuando llegamos estaba todo encendido, las llamas cubrían por completo los corrales, uno de los animales lo sacamos al tiro, al otro tuvimos que estarlo mojando para poder luego tratar de rescatarlo de las llamas en las que estaba él incendiado también. Pensábamos que no podríamos salvarlo (al Comisario) pues las llamas no nos daban tiempo para nada. Todo esto ocurrió en sólo unos 10 a 15 minutos, ya son varias veces que nos han quemado aquí cerca de donde vive mi papá, no sabemos con qué fin lo hacen, no tenemos roces ni problemas con nadie, de ningún tipo, ni política ni nada, somos personas sencillas de trabajo y esfuerzo igual que cualquiera aquí de la comuna. Ojala que esto pare ya, esta situación nos tiene sobrepasados ya a nosotros y a los vecinos, estamos desesperados», dijo a Diario El Trabajo el hijo de don Adacto, Héctor Santander. OFRECEN SU AYUDA

Por otra parte el joven Raúl Yáñez Cádiz, coordinador del grupo social Goodwill (Buena voluntad), proyecto que desde hace meses viene llevando hortalizas de las ferias a los crianceros para paliar el hambre de sus animales, visitó nuestra Sala de Redacción para ofrecer todo el apoyo de sus amigos a fin de coordinar el acopio de recursos para esta familia criancera y del mismo potro ‘Comisario’.

«Algo muy cruel lo que le hicieron a estos animalitos, al caballo le pasó lo peor, ojala que logren salvarlo, el pronóstico no es el mejor, pero aún hay esperanza. Aquellos vecinos que nos quieran contactar para donar lechugas, pasto, verduras, frutas y agua, me pueden llamar al +56 9 6636 4466, nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para hacer llegar las ayudas a estas personas», dijo el activista. También los interesados en contactar con la familia de Adacto Santander, pueden llamar a Tania, al +56 9 5395 6837.

Roberto González Short

Fotos: Raúl Yáñez Cádiz Vecinos piden que les quiten enorme palmera ubicada a la entrada de su casa » Vecino de 59 años sufre grave mordedura de Araña de Rincón en su brazo