Sin inconvenientes avanzan los trabajos de expansión de la Plaza de Armas Policial Desalmados entraron a robar a Casa Azul que atiende a niños con autismo La delincuencia no para en San Felipe: Se llevaron alrededor de dos millones de pesos en especies de gran valor y utilidad en el trabajo diario con los menores. Un millonario robo afectó a las dependencias de la Fundación Azul que tiene a cargo la Casa Azul que atiende a niños con autismo, la cual se encuentra ubicada en la Avenida Chacabuco 189 de San Felipe.

Erika Chávez, una de las integrantes del directorio, confirmó la información lamentando lo sucedido y que no tenían claro qué día fue porque no atendieron el día lunes recordando que este martes fue feriado; «entonces hoy día (ayer) llegaron temprano las encargadas y se encontraron con la sorpresa que estaba todo tirado, todo abierto; parece que entraron por una casa contigua que tiene patios interiores, entraron por el techo. Nosotros tenemos una malla así es que entraron por ahí y se llevaron materiales de los niños, todos; dos computadores de torre. Nosotros habíamos tenido una actividad, todavía no entendemos el porqué si son cosas que nos sirven a nosotros para trabajar con los niños, no tienen valor para las personas, termolaminadores porque ocupamos mucho pictograma, porque nosotros trabajamos con niños no verbales. La verdad que nos sorprende también el poco corazón de afectar a instituciones como éstas, que trabajamos en el día con ayuda más que nada de los papás y personas que nos cooperan con estas mismas cosas, estamos apenados, estamos viendo cómo reponernos de esta situación», señaló.

Comentó que esta es la segunda vez que se ven afectadas, ya que hace un par de años también entraron a robar. En esa ocasión abrieron la puerta principal y robaron lo mismo que esta vez: materiales y otras cosas más.

Erika Chávez hizo un llamado a la comunidad por si alguien ve algo o recibe algún tipo de información sobre los productos robados, se acerque a Carabineros o a las mismas oficinas: «Si ven que están vendiendo este tipo de cosas, para que avise y detengan a estas personas, como les digo que pueden ser los mismos que ingresaron la otra vez. Las cosas no tienen mayor valor que para nosotros, porque son materiales que usamos en el día a día, lo que es la guillotina, termolaminadora, nos sirven a nosotros, los computadores igual, donde se baja la información, material para trabajar con los niños, entonces nos afecta en el trabajo diario, cotidiano», indicó.

Cabe destacar que debido al robo y para evaluar la situación, este miércoles no atendieron.

Asimismo, señalar que al costado del inmueble que ocupa la Casa Azul hay dos viviendas deshabitadas por donde se presume ingresaron el o los mal nacidos.

En el lugar se apersonó Carabineros de San Felipe por medio de la SIP recogiendo huellas en el lugar.

Información obtenida por nuestro medio indica que el robo ascendería a unos dos millones de pesos junto con los daños.

Casa Azul atiende a más de sesenta niños con autismo, contando con cuatro profesionales y brindando atención en fonoaudiología y terapia ocupacional.