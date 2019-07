ACTUALIDAD Desalmados roban y dañan carrito de esforzada comerciante frente a Pasaje Juana Ross

«Yo la esperaba hace mucho rato y pensé que esta distinción no iba a llegar nunca» Comunidad Desalmados roban y dañan carrito de esforzada comerciante frente a Pasaje Juana Ross La sorpresa del día se llevó una esforzada comerciante que tiene su carro en Calle Coimas frente a Pasaje Juan Ross pleno centro de San Felipe. Luego que este viernes llegara a trabajar como de costumbre y encontrara el carro con daños en la parte baja. Más encima le habían robado mercadería.

La afectada conversó con nuestro medio donde confirmó el hecho que para ella le causa un perjuicio económico, «claro que sí, porque resulta que me llevaron varias cosas que yo tenía adentro que yo ocupo para mi trabajo, como colgadores, una bolsa con calcetas que había, cositas pequeñas que dejo yo que no son de tanto valor, pero igual para mí significa daño, porque resulta que uno no trabaja con tanto capital grande como una tienda, trabajamos con lo justo y necesario, así es que lo que hagan a uno en este sentido es daño, a parte que con el cambio que nos hicieron a nosotros prácticamente nos mataron al menos a mí, yo trabajé por más de 30 años en Calle Prat, imagínense después nos cambiaron acá, los primeros días no vendía nada, ahora ha estado repuntando un poquito pero muy poco, nunca va a volver a ser lo mismo con lo que vendíamos en Calle Prat (…) cuando llegué estaba todo botado afuera, la puerta del carro toda echa tira donde rompieron», indicó.

También se quejó por la ayuda que prestan las cámaras de televigilancia, «cómo que no sirven mucho las cámaras, porque a don Milla le robaron varias cosas del kiosco, acá al caballero de la joyería también le rompieron las cortinas a él lo jodieron harto porque le llevaron muchas cosas, así es que no sé qué hacer, yo dejo hasta sin candado para que vean que no tengo cosas de valor», indicó.

Reiteramos independiente del poco valor que puede sonar para un establecimiento grande para el emprendedor un robo cualquiera les significa una gran pérdida. Este carro queda ubicado en Calle Coimas frente a Pasaje Juana Ross.