Descartan participación de funcionarios públicos por el ‘Caso Pixel’

Fiscalía anticorrupción y boletas falsas de garantía:

El fiscal anticorrupción Claudio Reveco, descartó la participación de funcionarios públicos en el bullado caso de la boletas de garantía falsas de la empresa Pixel, juicio que esta semana entra en su última etapa. Reveco agregó que hasta el momento el juicio se ha desarrollado en completa normalidad, señalando que de aquí al jueves debiera finalizar con los alegatos de clausura.

«Sí, efectivamente llevamos casi dos semanas desde iniciado este juicio oral. Se ha desarrollado con absoluta normalidad, la fiscalía ha podido introducir sus pruebas tanto testimoniales como periciales y abundante prueba documental, la defensa ha hecho legítimamente su trabajo de plantear algunas objeciones a esas pruebas y el tribunal deberá resolver con el mérito de la misma. Estimativamente este juicio debiera terminar el próximo miércoles, creemos que el tribunal estaría en condiciones de escuchar los alegatos de clausura, la defensa también ha ofrecido pruebas particularmente testimonial, la que debe rendirse después que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado querellante en esta causa concluya con la etapa de la rendición de la suya, estimamos que el próximo miércoles o jueves puedan escucharse los alegatos de clausura», indicó el persecutor Claudio Reveco.

– Fiscal si pudiera repetir las penas que se están solicitando para los dueños de Pixel

– Tal como le decía la otra vez, no me gusta mucho referirme, porque en definitiva usted sabe eso supone las alegaciones de circunstancias modificatorias, atenuantes o agravantes que pudieran acreditarse por las partes, todos eso se verá en un audiencia posterior al veredicto eso es posterior al evento que tengamos una sentencia condenatoria y ese es el momento para referirse a aquello.

– ¿Quiénes han declarado hasta el momento, peritos?

– Fundamentalmente testigos, que son funcionarios públicos que estuvieron en el proceso de licitación, de evaluación de las ofertas, encargado de finanzas que participaron en el proceso durante la ejecución del contrato y que dan fe de los pagos efectuados a la empresa, básicamente testigos, funcionarios públicos y oficial de caso, policías y otros actores relevantes de aquella época, que tomaron conocimiento de la situación conflictiva que supuso el encontrarse con boletas de garantías que no pudieron ser pagadas por el banco.

– ¿Esos funcionarios públicos tienen algún tipo de responsabilidad? ¿Ha logrado averiguar usted eso? ¿Apuntan también sus investigaciones a que pudieran tener cierto grado de responsabilidad los funcionarios públicos en fiscalizar?

– Obviamente que el origen de esta investigación que nos ocupó bastante tiempo se indagó esa línea investigativa eventualmente delitos que pudieran afectar a esos funcionarios públicos, sin embargo no lograron reunirse los antecedentes suficientes como para poder levantar con seriedad y objetividad una imputación, en ese sentido fue una arista de la investigación, pero que no arrojó elementos concluyentes para aquellos, entiendo también que en el marco de los sumarios administrativos forman parte de la prueba en este juicio, también se habrían absuelto después de las investigaciones administrativas correspondientes.

– ¿Los sumarios los tuvo a la vista?

– Efectivamente y esos sumarios no arrojan tampoco un indicio que sea válido y suficiente como para que el Ministerio Público haya imputado delito a estos funcionarios, sin duda quizás se hubieran esperado actuaciones más diligentes, eran los protocolos que existían en ese momento en todo caso, pero eso no nos corresponde a nosotros pronunciarnos, es una cuestión de orden administrativo y para eso están los organismos correspondientes.

– ¿En el caso que los dueños de Pixel sean encontrados culpables, después se pueden seguir acciones legales como quizás para recuperar parte del dinero de esta estafa?

– Sí, parte de este juicio el querellante en este juicio el Consejo de Defensa del Estado que resguarda los intereses patrimoniales del Estado ha presentado una demanda civil esto lo tendrán que conocer.

– ¿Se puede conocer en este mismo tribunal?

– Puede conocer o sea de hecho este tribunal tiene que pronunciarse acogiendo o rechazando la demanda civil que haya interpuesto el Consejo de Defensa del Estado, todo eso es posterior a la dictación de la sentencia, efectivamente tengamos una sentencia condenatoria.

Cabe recordar que en este juicio son tres los acusados Víctor Hurtado, Víctor Gómez, dueños de Pixel y un tercero que habría actuado como asesor financiero e intermediario para la obtención de estas boletas de garantías falsas. El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe ubicado en el tercer piso del edificio de los tribunales.