Desconocidos prenden fuego a campo de entrenamientos de Bomberos

Siniestro en Quebrada Herrera:

Un día de dulce y agraz fue el que vivió ayer el Cuerpo de Bomberos de San Felipe; por un lado logran ser la institución más confiable para Chile, logrando un 9,3 en una escala del 1 al 10, encuesta hecha por Termómetro Social, y por otra parte en el caso de nuestra ciudad, se enteraron que durante este fin de semana largo, sujetos intentaron quemar el Campo de Entrenamiento que la institución posee en Quebrada Herrera, donde se ubica la Séptima Compañía, provocando daños en unas puertas.

La información fue confirmada por el comandante Juan Carlos Herrera Lillo, quien dijo que a parte de este hecho, constantemente están siendo víctima de la delincuencia en ese lugar: «Usted sabe que el fin de semana fue bastante largo, la verdad que hoy día se acercaron personas que trabajan en el campo de entrenamiento para verificar en qué condiciones estaba, porque constantemente estamos siendo saqueados con cosas; nos han robado los portones, que eran portones metálicos que estaban en la casa del fuego; la verdad que nos hacen tira los focos, hacen tira la reja, una situación lamentable en ese sector de 21 de Mayo, al costado del Puente 21 de Mayo, y hoy día nos encontramos con la sorpresa que nos informan que quisieron quemar la dependencia, a uno de los baños le prendieron fuego a una de las puertas, afortunadamente el fuego no siguió porque es parte sólida, tenían internit en la parte de arriba, en la parte del cielo; el fuego no siguió, pero la verdad que es una pena para nosotros, es un campo de entrenamiento donde los bomberos se están capacitando constantemente, donde le prestamos servicios a la empresa, que es un dinero que entra a la institución. La verdad que hemos hecho algunas denuncias correspondientes, en ese sector porque en realidad ya no hallamos qué hacer. Teníamos una persona encargada ahí, que vivía ahí, se tuvo que ir por amenazas. La verdad que hay situaciones en ese sector que son muy complicadas, la gente de ahí no ve nada, nadie dice nada, nadie nos llama para decir por último, para saber; nosotros le hemos dicho a los vecinos que si ven algo, nos llamen inmediatamente, pero nadie se quiere meter en nada y lamentablemente, que sucedan estas cosas, más a bomberos cuyos recursos nos cuesta y que se esté quemando», dijo Herrera.

El comandante Herrera Lillo lamentó que pese a que la instalación está a menos de 15 metros, nadie ve nada: «No les vamos a pedir (que digan) quién es, pero que nos informen para ir nosotros para allá para ver qué pasa. Siempre tenemos contacto directo con Carabineros y podemos ver quiénes son los sujetos que nos están haciendo daños», indicó.

Los daños fueron avaluados en una suma cercana a los 400.000 pesos, porque se quemaron cables, daños en la puerta, vidrios de costado quebrados y lanzaron piedras al interior.

Reiteró el llamado a la comunidad para que avise en caso de vivir una nueva situación.

PRIMER LUGAR DE INSTITUCIÓN MÁS CONFIABLE EN CHILE

Consultado Juan Carlos Herrera Lillo de cómo toman el primer lugar que les dio la ciudadanía en confianza, indicó que «lo tomamos con una responsabilidad bastante grande de que la comunidad, la gente, confíe en los Bomberos, nosotros somos tan transparente para todo, la verdad que nosotros jamás vamos a dejar de concurrir a cualquier tipo de emergencia y a la clase económica que sea, o sea la gente que tenga, la más humilde, siempre van a participar los mismos carros, la misma gente a todo tipo de situación. La gente que sea que nos necesite, vamos a estar ahí para todo. Mire, muchos conversábamos conmigo, a nosotros los bomberos no se nos toma en cuenta, a nosotros no se nos invita a tomar onces ni desayuno, pero siempre estamos ahí, la verdad es que quede muy claro, nosotros nunca vamos a decir que no, siempre vamos a estar dispuesto a todo tipo de emergencias, prestándole un buen servicio a la comunidad», señaló.

– ¿Esperaba este resultado, obtener el primer lugar y en el momento que está viviendo nuestro país?

– Bueno, la verdad es súper importante, nosotros siempre hemos dicho que cada institución tiene su manera de hacer las cosas, cada institución está organizada para poder trabajar en la comunidad, la verdad que para nosotros es muy bueno lo que está pasando en este momento con Bomberos, estamos muy bien catalogados, hay una confianza con las personas, yo creo que eso esperemos que siga con el tiempo y la verdad que nunca vamos a dejar de asistir a cualquier tipo de emergencia.

– ¿A qué lo atribuyen ustedes?

– La verdad que nosotros lo atribuimos a que siempre hemos mantenido, no pertenecemos a ningún partido político, hoy que se está peleando creo que es lo justo y cada bombero tiene su necesidad como familia, la verdad que el apoyo que está hacia la comunidad y a todos los que realmente lo necesiten siempre va a estar ahí.

El Cuerpo de Bomberos de San Felipe está compuesto por siete compañías, incluyendo la de Panquehue.