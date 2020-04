ACTUALIDAD Único paciente Covid-19 que necesitó respirador mecánico nos cuenta su historia

Tras las rejas queda sujeto acusado de violar a su ex pareja

Desde este viernes será obligatorio el uso de mascarilla en la vía pública

Vecinos consideran “casi gracioso” permanencia de postes en plena calzada

Municipio mantendrá funcionamiento de Feria Diego de Almagro este domingo 26

Por el momento no existe ninguna posibilidad que comience el torneo de la ABAR Crónica Desde este viernes será obligatorio el uso de mascarilla en la vía pública Comienza a regir nueva Ordenanza Municipal: La medida complementa las disposiciones del Ministerio de Salud sobre el uso de este elemento de protección en espacios cerrados o que reúnen a una cantidad determinada de personas. Este viernes 24 de abril entrará en vigor la nueva Ordenanza Municipal que obliga al uso de mascarilla en espacios públicos y dependencias municipales, medida que se extenderá hasta que dure la emergencia sanitaria. La iniciativa fue impulsada por el alcalde Patricio Freire y, este martes, se presentó a votación en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de San Felipe, siendo aprobada por mayoría. Esta ordenanza municipal establece que todos los que se encuentren en lugares de alta afluencia de personas, que transiten por la vía pública dentro de la comuna o que circulen en dependencias municipales (incluyendo los establecimientos educacionales y el cementerio), deberán usar una mascarilla que cubra su nariz y boca. Lo anterior, también está indicado para toda persona que esté en una fila esperando atención, por ejemplo, supermercados, bancos, notarías o comercio. Además se extienden a vehículos de transporte público o privado, cuando en su interior viaje más de una persona, contando al conductor. La mascarilla podrá ser de confección propia o comprada en farmacias u otro local de venta, no requiere que sean quirúrgicas. La fiscalización corresponderá a los inspectores municipales y a Carabineros. La infracción a las disposiciones de la ordenanza podrá ser sancionada con multa de hasta 5 UTM y, en caso de reincidencia, podrá duplicar su valor. El alcalde Patricio Freire indicó que el objetivo es evitar que los vecinos y las vecinas se expongan al contagio: “La propagación de este virus nos tiene bastante complicados a todos, hasta ahora en San Felipe mantenemos la cantidad de personas infectadas. “El llamado es a seguir en esta misma lógica de autocuidado, que son lavarse frecuentemente las manos, usar mascarilla y evitar los lugares con alta concurrencia de personas”, reiteró. El director jurídico, Jorge Jara, explicó que esta ordenanza permitirá que toda la comuna esté obligada al uso de mascarilla, medida que está siendo aplicada por la mayoría de los municipios. “Esta ordenanza es complementaria a las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, relacionadas con los espacios cerrados o aquellos lugares que congreguen a un número determinado de personas, acá sólo estamos regulando los espacios públicos”, subrayó. Vecinos consideran “casi gracioso” permanencia de postes en plena calzada » Tras las rejas queda sujeto acusado de violar a su ex pareja