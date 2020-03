Desde hoy miércoles se adelanta a las 18 horas retiro de basura en el damero central

Municipio realizó llamado a comerciantes y vecinos a evitar dejar basura en las calles.

Debido a la contingencia y a raíz de las múltiples convocatorias a movilización durante marzo, la Municipalidad de San Felipe, a través de la Dirección de Protección y Medio Ambiente (Dipma), informó que el retiro de basura -en el damero central- se realizará a partir de las 18 horas.

Así se acordó en una reunión en la que participaron representantes de la Gobernación de San Felipe y la empresa Veolia, entendiendo que el propósito es evitar dejar basura en la vía pública.

La medida se extenderá durante todo marzo, para abril se realizará la evaluación correspondiente y así determinar si la medida se mantiene.

La directora de Protección y Medio Ambiente, Jacqueline Aguilar, indicó que el llamado es a los vecinos y, principalmente, a los comerciantes que, si después de las 20 horas ya se hizo el retiro, no dejen la basura en la calle.

«Si esto no se cumple, se deberán cursar las infracciones correspondientes, entonces, lo ideal es que las personas eviten esta situación, más aún considerando que se dispondrá de tres camiones para efectuar el retiro en el damero central», precisó.

La personera manifestó que la idea es no proporcionar elementos que puedan ocasionar daño, «incluso que signifique que pueden resultar las viviendas o el comercio afectado, con esto lo evitamos y así todos se ven favorecidos».