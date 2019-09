Despiden a siete trabajadores a 24 horas del paro, sumando ya diez desvinculados

¡Coletazos de manifestación de parquímetros!:

La presidenta del sindicato de trabajadores de parquímetros, Rosa Olivares, informó que ayer fueron despedidos siete trabajadores por faltas reiteradas según lo informado por la empresa. Ella piensa que puede ser a consecuencia del paro realizado este martes, por no pago de sueldos, imposiciones, seguro de cesantía, Fonasa.

– ¿Cuáles fueron los motivos que le dieron?

– Bueno, los motivos es por faltas reiteradas, cosa que no son porque le están metiendo días del mes anterior a este mes, se supone que con tres faltas consecutivas a usted lo pueden echar.

– ¿Les llama la atención que estos despidos se den en este momento de paro?

– Claro, sí me llama la atención porque de hecho están recibiendo más gente, cosa que no se puede hacer y ellos están se supone con la gente justa, y ayer (martes) como fue el paro nos están despidiendo a mis compañeros injustamente.

– ¿Piensan ustedes que hay una relación con el paro para despedir?

– Sí, yo pienso que sí, que algo tuvo que ver con el paro.

– Es decir, ¿es consecuencia del paro que estén despidiendo?

– Sí, aparte que están recibiendo más gente, no debería ser eso, se supone que si están desvinculando gente, no tiene para recibir más personal.

– ¿Cuánto tiempo llevaban los que fueron despedidos?

– Cuatro años, cuatro años llevan trabajando en la empresa, de hecho los niños no son de faltar tres veces en el mes, por eso me llama la atención, bueno ahora en todo caso vamos a ir a resolverlo a la Inspección del Trabajo, a ver hasta dónde llegamos.

– ¿Qué se podría solucionar en la Inspección del Trabajo?

– No sé, por eso ahora lo vamos a ir a ver, a ver qué solución.

– Debieran cancelarles sus finiquitos.

– Claro, se supone. Bueno, la empresa supuestamente no tiene para pagar los sueldos y de hecho me llama la atención que esté despidiendo gente, y se supone que no hay plata, si no hay plata para pagar los sueldos, no deberían estar despidiendo gente, eso es plata también, es estar como gastando plata igual.

– ¿Los motivos por los cuales fueron despedidos dan para indemnización?

– Ahí no lo sé, por eso vamos a ir a la Inspección del Trabajo a verlo.

– Cuando este martes terminó la sesión del Concejo, donde se puso término al contrato, ¿hablaron con el representante de la empresa, qué les dijo?

– Sí, de hecho nosotros ayer (martes), tuvimos una reunión don Daniel Soto después que pasó todo esto. Nosotros nos reunimos como sindicato, pero lo que pasa es que llegamos a acuerdo que hoy día (ayer), nosotros veníamos a trabajar, o sea lo quedamos de conversar con los chiquillos, y hoy día (ayer) los chiquillos se presentaron al trabajo.

– ¿Había indicios ayer de que fueran despedidas personas?

– Sí, si igual nos dijo, igual nos dijo que iban a despedir gente, nosotros igual le dijimos que por qué iban a despedir gente, que era injusto porque igual estaba contratando gente, dijo que estaba en todo su derecho.

– ¿Ningún otro motivo más?

– No, no hay otro motivo, por eso igual ayer (martes) le dije que era injusto que estuviera despidiendo gente y recontratando gente, porque eso no se debe, supuestamente la empresa está mal de lucas, no puede estar despidiendo gente y contratando, es algo ilógico.

– ¿Qué opinión le merece todo esto cómo presidenta del sindicato?

– Mire a mí me parece todo esto mal, porque al final nosotros igual hemos tenido harta paciencia con la empresa, pero ya igual llegó a un extremo que no se puede con esto, porque al final la gente necesita su sueldo, todos acá somos familia, tenemos hijos, somos algunas el sostén de la casa y no podemos estar sin plata, aparte que no solamente son los sueldos sino que las cotizaciones, Fonasa, seguro de cesantía, caja Los Andes, son muchas cosas.

– Algo que reconocieron desde la empresa.

– Claro, entonces ya no sabemos qué hacer, por eso llegamos a este lapso, ya se conversó muchas veces con la empresa y no llegamos a acuerdo.

– Presidenta, conversábamos con algunos operadores durante la movilización frente al municipalidad, da la sensación que no es problema de plata por parte de la empresa, porque hay operarios que muchas veces entregan 135 mil pesos diarios y más plata también; quizás es un problema de gestión, de no querer pagar. Saben la plata que se hace, sin embargo hay problemas para pagar, ¿cómo lo toman ustedes eso?

– Lo que pasa es que ayer (martes) conversaba con mi jefe, que por lo que yo veo no es falta de recursos, porque los recursos se sacan de acá para otras empresas, esta empresa está bien, pero los recursos se sacan para otras empresas.

– ¿En desmedro de ustedes?

– Claro, entonces eso es, nosotros no deberíamos estar en esta situación, cosa que cuando llegó la empresa al principio nosotros teníamos todo al día y de un momento para otro el jefe dejó de pagar.

– ¿Cuánto es lo que debieran ganar hoy en día?

– Mire no se sabe porque depende de las calles donde uno vaya.

– ¿Pero un promedio, 450 mil, algo así?

– Cuatrocientos cincuenta, quinientos mil pesos.

– ¿Qué hay de cierto que el sueldo de los ciudadanos haitianos es diferente al del chileno, es así o no en la práctica?

– Eso no se lo podría decir porque nunca he visto una liquidación de los chiquillos haitianos.

– ¿Pero se había comentado?

– Sí, se había comentado, pero sabe qué, como al final los chiquillos (haitianos) dijeron que ganan cómo lo mismo que nosotros, entonces no sabría decirle en qué condiciones están.

– En resumen, ¿cuántas personas fueron despedidas hoy (ayer)?

– Siete personas en estos momentos, y ahora vamos a ir a la Inspección del Trabajo qué resultados tenemos.

En total, según lo dicho por los propios trabajadores, ya van diez personas despedidas en las últimas horas, entre ellas un supervisor.

Cabe señalar que finalmente las personas despedidas fueron a la Inspección del Trabajo a estampar la denuncia por despido.