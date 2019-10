Destacado pintor Raúl Pizarro inaugura hoy exposición en Casa de la Cultura

Son 55 de sus obras y estarán disponibles todo el mes:

Hoy miércoles a las 20:00 horas será inaugurada de manera oficial la exposición de pinturas del conocido pintor putaendino Raúl Pizarro, experimentado artista plástico de 77 años de edad que lleva ya seis décadas pintando sin parar. Según nos comentó Pizarro, en total la exposición consta de 55 obras suyas y estarán disponibles en la galería de la casa municipal de Cultura, ubicada en el Conjunto Patrimonial Buen Pastor.

«Yo desde muy lolo que pinto, mi técnica dice sobre impresionismo y naturalismo, haciendo cuentas me percaté que he pintado unas 4.000 obras en toda mi vida, durante 30 años no firmé mis cuadro, y las últimas tres décadas sí las he firmado. Recuerdo también que me pidieron 16 pinturas para entregarlas a los mediadores que gestionaron no ir a la guerra con Argentina hace algunas décadas, una de esas personas era el Papa Juan Pablo II, me cuentan que esa pintura está en el Vaticano. De las pinturas que este miércoles serán presentadas al público, cuatro no se pueden vender, pues fueron premiadas por la Sociedad Nacional de Bellas Artes. En cuanto a mi pasión por la pintura, a veces comparo el pintar con una amante silenciosa, a veces también me da rabia cuando no me sale un cuadro, hasta que sale, ahí me siento feliz. Mis dos amores: Mi familia, y pintar», dijo Pizarro. Esta es una iniciativa desarrollada por el departamento de Cultura gestionada por Ricardo Ruiz Herrera, coordinador del mismo.

Roberto González Short