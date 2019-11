ACTUALIDAD Detienen a sujeto por presunto abuso sexual y acoso callejero en el centro

Policial Detienen a sujeto por presunto abuso sexual y acoso callejero en el centro Víctima denuncia además la sustracción de dinero: Afectada detalló a Diario El Trabajo los hechos ocurridos la mañana de ayer martes en calle Combate de Las Coimas en San Felipe, fotografiando al presunto agresor. El imputado será sometido a control de detención el día de hoy en tribunales. En estado de shock y muy angustiada resultó una conocida comerciante del centro de San Felipe, quien actualmente se desempeña como secretaria, luego de haber vivido una pesadilla la mañana de ayer martes, acusando a un hombre maduro de un presunto acoso callejero, abuso sexual y robo de dinero, siendo detenido por Carabineros en calle Santo Domingo esquina Portus de San Felipe. Se trata de Gina Davagnino, quien muy nerviosa y entre lágrimas detalló consternada a Diario El Trabajo, los momentos en que el sujeto se habría acercado a ella cuando se dirigía a su lugar de trabajo, asegurando haber sido agredida por el individuo, quien fue grabado por la víctima con su teléfono celular para viralizar las graves acusaciones en sus redes sociales. – ¿Cómo sucedieron los hechos? – Yo me dirigía desde mi domicilio hasta mi lugar de trabajo, en una oficina. Y venía por la calle Traslaviña y doblé por Santo Domingo hacia arriba, doblé hacia Coimas para ir a comprar pan. Hasta ahí todo normal, y saliendo de la panadería aparece un tipo que después yo lo grabé, y en forma muy grosera me tiró un 'piropo' para él, que hablaba de la cintura para abajo, entonces a mí me molestó y le pregunté por qué hacía eso y este señor se alteró, me tironeó, me tomó un chaucherito (monedero) que andaba trayendo. – ¿Qué sucede después? – Él patudamente y sin autorización de mi persona, me empezó a tocar por la espalda, donde yo tengo mi mochila. Yo le saqué fotos, lo grabé, para posteriormente llamar a Carabineros. Fue tanta la impotencia que me dio, de estar en una ciudad relativamente tranquila, e ir caminando hacia tu trabajo y te pasen estas cosas. Yo grité porque este tipo me había sacado mi plata y me estaba tocando. – ¿Cuánto dinero mantenía? – Veinte mil pesos, pero es dinero que a mí me hace falta, que yo me saco la mugre para tener en este minuto. – ¿Usted grabó a este sujeto y gritó pidiendo ayuda? – Sí, tome mi teléfono, le saqué fotos y lo empecé a grabar para que se diera cuenta de lo que había hecho. Posteriormente este tipo salió corriendo y empecé a gritar que me había sacado la plata y que me había faltado el respeto, y él corrió por Santo Domingo y la gente lo intentaba atrapar. – ¿Él fue detenido por Carabineros? – Sí, llegó Carabineros, llegaron unas patrullas, este hombre está detenido y se hizo todo lo que tenía que hacerse. Se lo llevaron y lo que sé es que está detenido (…) Yo llegué llorando a mi casa, muerta, porque yo tenía esa plata para pagar una deuda, aparte de eso la impotencia de sentirme tocada por esa persona. Soy mujer y no puede hacer ese tipo de cosas. – ¿Había vivido alguna situación similar? – Nunca, de los veintitantos años que he trabajado en el centro, estoy muy afectada. A mí me conoce mucha gente y nunca me había ocurrido. – Espera que se haga justicia. – Corresponde, porque ¿qué tienen en la cabeza este tipo de personas?, ven a una mujer, la ven desnuda y la tocan (…) Yo le comenté a una amiga y me dice que le pasó lo mismo, con la diferencia que ella arrancó. Aparentemente este tipo ronda estos lugares y que había alguien que sacaba fotos a personas, uno va recabando información. En tanto desde Carabineros confirmaron la detención del sujeto, quien fue denunciado ante la Fiscalía por abuso sexual a mayor de 18 años de edad. Según se informó, el imputado el día de hoy miércoles será sometido a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Felipe. Pablo Salinas Saldías