Dicen que emergencia química existió, descartan de plano una ‘pitanza’

Alumnos del Colegio Sunnyland:

Este viernes en la mañana un grupo de aproximadamente 25 alumnos del Colegio Sunnyland ubicado en Callejón Los Naranjos salió a protestar a la Ruta E-71 que une Putaendo con San Felipe, porque el día miércoles en la mañana se produjo una emergencia química que en fue calificada como una ‘pitanza’, teniendo en cuenta que había sido alertada por un fuerte olor a gas. Sin embargo, en ese momento esa situación no se pudo comprobar.

No obstante y al pasar los días a través de distintos mensajes en las redes sociales, se reconoció por parte de apoderados y alumnos, que la emergencia efectivamente existió, por lo fuertes olores que hubo esa mañana que provocó malestar en los niños producto de la aplicación de productos químicos por parte de la empresa Exser.

Javiera Toro, presidenta de Cuarto año Medio B y una de las voceras, dijo que lo realizado el viernes en la mañana en la ruta que va hacia Putaendo tiene que ver con lo sucedido el día miércoles. Donde personal de la empresa Exser tipo seis de la mañana fumigó un predio agrícola colindante con el establecimiento educacional.

«El día miércoles surgió un problema con Exser la empresa que está a unos metros del colegio y frente a esa fumigación que se realizó hubo varios alumnos que presentaron malestar, como se informó durante la semana, pero después se informó que todo fue una ‘pitanza’ por parte de los alumnos de cuarto medio, cosa que no fue así, se comentó varias veces en el colegio que no fue así, pero ciertos trabajadores de la oficina fueron los encargados de difundir esto, fueron los que informaron que todo esto fue una ‘pitanza’, dejándonos entre todos súper mal, recibiendo súper malos comentarios y cuando fuimos a pedir explicaciones al respecto del porqué se decía eso, era ‘porque ustedes lo inventaron, que todo fue una excusa, que se querían pegar su show, que todo esto era un hecho insólito’, entonces el día de hoy (viernes), en la mañana decidimos con unos alumnos de tercero medios y cuartos medios salir a manifestarnos tanto en las cercanías de Exser como a las cercanías del colegio Sunnyland nuestro malestar, que por parte de los dos recintos no se dio ninguna explicación…eso es», dijo, reiterando que esos fueron los principales motivos de la manifestación.

– Si nos pudieras comentar lo que ocurrió ese día miércoles en el establecimiento.

– Alrededor de veinte para las nueve de la mañana del día miércoles, salió un olor muy fuerte que era así como huevo, que nosotros al principio pensamos que era de alcantarillado, hubo varios compañeros de nosotros que presentaron malestar, dolor de cabeza y ganas de vomitar, pero lo dejamos pasar porque dentro de todo es normal que hubieran olores del alcantarillado, porque durante el fin de semana la bomba no funciona y cuando empieza a funcionar normalmente sale un olor pesado, durante la mañana el olor persistía, era igual de intenso, después cuando salió el sol disminuyó el olor, porque cuando está nublado los gases se mantienen en la tierra, pero en el momento que sale el sol se despejan y los gases suben, se disuelven, entonces al momento en que se llamó creo, a las doce se llamó, una alumna de cuarto año medio llamó a Bomberos se informó que se sentían un malestar, un olor pesado y habían varios que se sentían mal, después de eso alrededor de diez, veinte para la una, llegaron los bomberos, del Ministerio a verificar, sacaron a la alumna para que diera su versión, después de eso hubo una reunión con los de Exser y los encargados del Colegio y los bomberos, después de eso se informó se dio un comunicado que todo esto fue una ‘pitanza’ fue un mal entendido entonces eso fue lo más o menos que ocurrió el día miércoles.

– Se ha comentado algo para que en el futuro se puedan aplicar protocolos

– Sí, el día de hoy -viernes- fuimos algunos a hablar, vinieron el inspector el jefe de UTP nos explicó todo el nuevo protocolo que se va a aplicar, dentro de todo sirvió para activar los protocolos y ver qué tan preparado se siente el colegio frente a estas situaciones, del colegio se nos informó que cuando el director se encuentre en condiciones de salud va a venir y dar un comunicado, explicar realmente como fueron las cosas, para que todo esto se resuelva y este mal entendido que se ha dado por este pequeño suceso-

– ¿Qué va hacer la empresa?, porque van a continuar con la aplicación de productos químicos y van a tener problemas nuevamente

– Sí, el problema que hubo con Exser es que aquí cambio la administración y Exser con el colegio tiene un tratado que dice que ellos pueden aplicar fumigaciones el sábado o viernes en la noche u entre madrugada, que eso sería entre la una y dos de la madrugada para que cuando los alumnos ingresen al colegio ya no haya ese problema, pero esta nueva administración no estaba al tanto de este tratado, entonces fumigaron a las seis de la mañana, ese fue el problema.

– ¿El colegio tiene protocolos frente a esta situación?

-Sí, el colegio presenta un protocolo en caso de sismo, incendio y problemas químicos.

– ¿Qué señala en este caso el protocolo?

– Se ven los alumnos que se encuentran afectados y sólo un gran porcentaje se van al hospital, el resto de los alumnos si el olor persiste y es muy dañino, se solicitan a los papás que los niños se empiecen a retirar del colegio, ya que el colegio no se encuentra en condiciones para que los alumnos no estén.

Javier Toro es alumna y presidenta del Cuarto año medio B. Luego de la manifestación los alumnos volvieron a sus clases normales.