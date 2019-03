Diputada Marzán ofició a Seremi Transporte por alza de pasajes en Buses Puma

La diputada Carolina Marzán, del distrito Quinta Cordillera, solicitó al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de Valparaíso, Gerald Oliger, que informara sobre el alza de pasajes registrado en la provincia de San Felipe.

Una nueva alza de pasajes está sufriendo la comunidad de la provincia de San Felipe luego que la empresa Buses Puma subió en 100 pesos la tarifa en los diferentes trayectos entre las comunas de la provincia, lo que ha afectado directamente a comunas como Panquehue, donde la única opción de servicio de transporte que tienen son los de Buses Puma.

Ante esta situación la parlamentaria del PPD, Carolina Marzán, señaló: «El transporte es esencial para comunas que no cuentan con todos los servicios y donde los traslados son por obligación, por eso es necesario considerar siempre vías de facilitación y no obstaculización en el proceso. Los habitantes de la futura Región de Aconcagua han sido objeto de diversos aumentos, que vejan la posibilidad de transportarse. Hace poco tiempo sufrieron el alza del peaje de Las Vegas, que gracias a la movilización de la comunidad y un diálogo fluido con el Gobierno, que recapacitó y disminuyó el valor a su origen. Hoy día nos encontramos con el alza de los pasajes de los Buses Puma, en lugares donde no existe otra opción de buses. Y lo peor que este aumento no se condice con las mejoras en los servicios. Los vecinos denuncian escasa frecuencia en la locomoción y además una pésima condición y estado de los buses, sin ir más lejos un bus se quemó».

Agregó la parlamentaria que «oficié al Seremi de Transportes de la Región de Valparaíso, para que nos informe el real estado de los buses y que verifique la frecuencia de éstos. Además, solicité que se fiscalice y se nos informe el alza de los pasajes en estos buses y a qué criterios obedecen».

Por su parte Aurora Cordero, Vocera del Movimiento de Defensa del Agua de Panquehue, dijo que «las alzas fueron de 100 pesos, lo que para una comunidad donde hay un gran porcentaje de cesantía, es un gasto que afecta considerablemente, hay personas que han tenido que trasladarse a trabajar fuera de la comuna y el costo merma considerablemente su sueldo. Para hacer trámites hay que movilizarse fuera de la comuna».

Asimismo, Cordero comentó que «si van a hacer un aumento, debería haber una mejor calidad de servicio, porque las micros van llenas y están en pésimas condiciones. Además los choferes son prepotentes con la comunidad. Lo peor que no tenemos otra opción de servicio, es la única empresa en la comuna que nos puede trasladar».