Directora del Servicio de Salud Aconcagua: "Hoy en Aconcagua no tenemos problemas de elementos de protección personal para los funcionarios" Susan Porras destacó que en todos los establecimientos de la red se cuenta con esta implementación y que constantemente se realizan nuevas compras con el fin de proteger a los funcionarios. En el marco de las visitas realizadas a los establecimientos de la red de salud de ambas provincias, la directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, resaltó que dentro de la jurisdicción no se han registrado problemas con los elementos de protección personal para los funcionarios, lo que se debe a un arduo trabajo de los equipos tanto de la dirección del servicio como de los establecimientos. "Una puede entender que cada organización juega un rol dentro de nuestra estructura y que a raíz de eso existan peticiones gremiales, pero hay situaciones que no corresponden. Hoy en nuestro Servicio de Salud no hay falta de elementos de protección personal. Decir eso no es solo desconocer lo que nos ha enviado el Ministerio de Salud, sino además que no se reconozca el enorme trabajo de los equipos administrativos, cuyos funcionarios han estado trabajando hasta muy tarde para gestionar las compras con muchos proveedores y con el único fin de cuidar la salud de sus compañeros de trabajo", resaltó la autoridad. Sobre el mismo tema, Susan Porras explicó que incluso se han descartado elementos de protección personal por no contar con la certificación necesaria para su uso en la atención directa de pacientes, y además se ha hecho una fiscalización por parte de los equipos de infecciones asociadas a la atención de salud para asegurarse del correcto uso de ellos, lo que es parte del plan de trabajo que tiene la entidad debido a la pandemia. "Nosotros tenemos que asegurar la continuidad de la atención y también la seguridad de nuestros funcionarios, por lo que hemos sido muy claros en que los elementos de protección personal y su correcta utilización son una prioridad para nuestro Servicio de Salud. En este trabajo hay un equipo muy grande de personas que velan por su compra, por su distribución, por su uso correcto y racional y además porque su llegada sea constante, por lo que sin dudas decir que no contamos con ellos es completamente falso", manifestó la directora del Servicio de Salud.