Establecen alianza para recuperación de casa que habitó Gabriela Mistral Policial Disparó contra una casa porque le negaron cargar su teléfono celular Delincuente fue detenido con armamento y municiones: Hecho afectó a un domicilio en la comuna de Llay Llay, siendo detenido por Carabineros quienes comprobaron que el antisocial mantenía pendiente dos órdenes de detención por delito de receptación y robo con intimidación en la comuna de Colina, en Santiago. Un antisocial de 34 años de edad fue detenido por Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay, acusado del delito de daños contra una ventana de una vivienda, luego que fuera denunciado por el propietario del inmueble, quien dio cuenta que un sujeto había disparado un arma de fuego tras ofuscarse por la negativa a su solicitud de cargar su teléfono celular.

El hecho habría ocurrido en un inmueble ubicado en calle O‘Higgins de la Villa Chagres de esa comuna, en los momentos en que el antisocial habría golpeado la puerta para requerir cargar la batería de su móvil, cuya petición fue negada por el dueño de casa.

En esos instantes, el delincuente enfurecido habría extraído desde sus vestimentas un arma de fuego y disparó contra una ventana del domicilio para luego escapar en dirección desconocida.

El afectado de inmediato comunicó los hechos a Carabineros, quienes comenzaron de inmediato a buscar al delincuente, el que fue observado circulando por la misma calle justo antes de llegar a la ruta 5 Norte en Llay Llay.

Los efectivos policiales, al efectuar una revisión a las vestimentas del sujeto, encontraron un revólver y 12 municiones calibre 22 con el que habría efectuado el disparo contra la propiedad.

El imputado fue identificado con las iniciales D.A.S.O., de 34 años de edad, proveniente de la comuna de Lampa, quien mantenía dos órdenes de detención vigente por receptación y robo con intimidación emitidas desde el Juzgado de Garantía de Colina, quedando a disposición de la Fiscalía tras audiencia de control de detención.

Pablo Salinas Saldías