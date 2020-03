ACTUALIDAD Las cosas no están peores con el Covid19 porque llegó a Chile a finales de verano

Iglesias evangélicas reemplazan cultos por mensajes enviados vía WhatsApp

Dos personas encontradas sin vida en Los Andes y Calle Larga

Preparador físico de Unión San Felipe monitorea trabajo de jugadores en casa

Revisan medidas preventivas ante Covid-19 al interior de recintos penales

Informan medidas para disminuir posibilidad de contagio en locomoción colectiva Policial Dos personas encontradas sin vida en Los Andes y Calle Larga LOS ANDES.- Dos casos de suicidio se registraron en las últimas horas en la provincia de Los Andes, siendo uno de ellos un joven y el otro un hombre de la tercera edad. El primero de estos hechos quedó al descubierto a eso de las 10:00 horas, cuando un trabajador del Cementerio Parroquial de Los Andes lo encontró en el sector poniente del camposanto, dando cuenta en primera instancia a Carabineros que se apersonó en el lugar y verificó el deceso. Informado el Fiscal de Turno dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes. El jefe de esa unidad policial, comisario Marcelo Lazen, señaló de manera telefónica que tras un examen preliminar del cuerpo no se observaron lesiones atribuibles a terceros. “En las diligencias indagatorias sobre este hecho se logró determinar que el joven fallecido sufría una depresión exógena producto de problemas personales, situación que lo llevó a tomar esta drástica y lamentable decisión de atentar contra su vida”, informó el comisario. El jefe de Homicidios recordó que el Cementerio se encuentra cerrado para la visita de los deudos, razón por la cual es materia de investigación establecer por dónde ingresó esta persona al camposanto. El joven fallecido fue identificado con las iniciales A.A.P., de 20 años y su cuerpo fue remitido al Servicio Médico Legal para realizarse la autopsia correspondiente. OTRO EN CALLE LARGA En tanto, el segundo caso ocurrió en la comuna de Calle Larga, donde un hombre de 60 años de iniciales M.Z.O. decidió terminar con su vida con un arma de fuego en su residencia, ubicada en Población Héroes de la Concepción. Esta persona se encontraba padeciendo una enfermedad terminal, situación que lo habría llevado a atentar contra su vida. Oficiales de la Brigada de Homicidios se hicieron presentes en la casa y ratificaron que no hubo intervención de terceros en su deceso. Preparador físico de Unión San Felipe monitorea trabajo de jugadores en casa » Iglesias evangélicas reemplazan cultos por mensajes enviados vía WhatsApp