Dos personas pidieron cambio de sexo registral en la comuna de San Felipe Tras entrar en vigencia Ley de Identidad de Género: Con dos atenciones en San Felipe para cambiar el sexo registral entró en vigencia la Ley de Identidad de Género. En total son cuatro. Así lo indicó el director regional Omar Morales. "Este día viernes en todas las oficinas del Registro Civil se inició la aplicación de la ley 21.120 de Identidad de Género. Que da cuenta de una necesidad muy sentida de especialmente de las organizaciones de la diversidad sexual que han trabajado para poder resolver un tema de dignidad y un punto central en dar cuenta de lo que es el sentimiento la identidad que sienten las personas, y la que era en los reflejos en los documentos de identidad. Eso partió con 17 personas en la Región de Valparaíso, debo comentar que dos en la comuna de San Felipe partieron con este procedimiento que esperamos pueda resolver la vida y la calidad de muchas personas del país. – ¿Director en qué consiste este cambio registral de sexo? – En que una persona mayor de 18 años, si es mayor de 14 y menor de 18, puede hacerlo también, pero ahí requiere tener una autorización del Tribunal de Familia, eso se realiza en los tribunales, en el Registro Civil se realizan las personas mayores de 18 años que desean cambiar ya sea sus nombres y su sexo registral, para ello deben solicitar una hora, ser atendidos por el oficial civil en las 40 oficinas que tenemos en la región, el trámite es un acto solemne, confidencial, por lo tanto se realiza tomando todas las precauciones y en él la persona expresa en un acta, por eso debe ir acompañada de dos testigos mayores de 18 años ambos que ante el oficial civil dan cuenta también que la persona decide cambiar su nombre o sexo, o ambos y tras eso nosotros hacemos una nueva factura de sus huellas digitales y de su cédula de identidad para la emisión de un nuevo documento de identidad o de una nueva cédula que dentro del plazo de 30 a 45 días máximo por una resolución que dicta el director nacional podemos entregar la nueva cédula de identidad a la persona que lo ha solicitado ese es el procedimiento. – ¿Qué significa cambio registral de sexo? – Es decir si en su cédula de identidad aparecía su nombre Carlos, sexo masculino una M, usted decide cambiar su nombre perfecto puede cambiarlo de Carlos a Francisca o Carla, y también puede cambiar su sexo si hoy día aparece M a F femenino, porque lo que ocurría hasta antes de la entrada en vigencia en esta ley que se podía cambiar el nombre como lo hizo en Valparaíso Zuliana Araya concejala, muy conocida bueno Zuliana hizo cambio de nombre de la ley que se acogía al Código Civil, pero no pudo hacer cambio de sexo, ella mantiene su identidad biológica de hombre no de mujer, hoy día ella vino a hacer su cambio de sexo o sea a partir de 30-45 días más en su cédula de identidad va aparecer Zuliana como su nombre y además su sexo femenino, sin haber generado ningún tipo de intervención quirúrgica u otro examen físico que es bastante complejo. MISMO NÚMERO El número de la cédula de identidad se mantiene el mismo. El director dijo que desde ahora no podrán ser discriminados por temas de trabajo, detenciones por sospecha. La función de los dos testigos es señalar que la persona compadece bajo su propia voluntad. La hora se puede pedir en el caso de San Felipe, en las oficinas ubicadas en calle Santo Domingo frente al Liceo de Hombres. CASADOS NO Este trámite no lo pueden hacer las personas que tienen un vínculo matrimonial vigente. Alguien que esté casado no puede hacer este procedimiento. Debe concurrir primero al Tribunal de Familia que dictará el divorcio de esa persona. Producido el divorcio podrá hacer uso de la ley 21.120. Una persona que ocupa este procedimiento puede arrepentirse y volver atrás por una vez. Eso establece la ley. Reiteró que en total son cuatro horas solicitadas; dos para diciembre y las otras dos para Enero.