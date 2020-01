ACTUALIDAD Dos vecinos y un perro sufren descarga eléctrica al tocar reja en Santa María

Dos vecinos de Villa Los Olivos en el sector La Higuera de Santa María y un perro en situación de abandono, sufrieron una descarga eléctrica al momento de tomar contacto con la reja de cierre perimetral de sus viviendas pasadas las 10:00 horas de la mañana de ayer domingo. El hecho fue informado de inmediato a personal de Bomberos quienes se dirigieron hasta ese sector para informar a todos los residentes dentro de un tramo de 200 metros sobre esta emergencia, donde las rejas se mantendrían energizadas con electricidad, aparentemente por una fuga, solicitándose además la presencia de dos cuadrillas de la empresa Chilquinta, así lo informó a Diario El Trabajo el relacionador público de Bomberos de Santa María, Diego Arancibia Rodríguez. "Los Bomberos al llegar al lugar, por medio de sus instrumentos con un bastón dieléctrico encontraron energía en diferentes puntos de un tramo de 150 metros aproximadamente. Bomberos llamó a Chilquinta, el cual se presentó al poco tiempo. Las causas van a ser de su investigación, ellos cortaron toda la luz de ese sector, aislando Villa Los Olivos, cortaron la energía de los empalmes domiciliarios uno a uno para ir buscando la causa. Esto pudo haber sido por contacto directo o indirecto de algún flujo de energía que pudo haber sido por la acometida en mal estado o algún tensor de un poste. Chilquinta hizo todas las maniobras necesarias hasta alrededor de las 15:30 horas, realizando mediciones hasta restablecer la energía, no encontrando nada que pudiera causar accidente alguna persona o animal". – ¿Dos personas y un perro sufrieron una descarga eléctrica? – Un adulto joven al abrir la reja de su domicilio sufrió una descarga (eléctrica), no determinada su magnitud, sintiendo un fuerte dolor en su brazo y pierna izquierda. No fue necesaria la presencia del Samu porque no fue una descarga de los 220 volts, es una fuga de energía que estaba siendo afectada en algún lugar. La otra persona de sexo femenino señaló haber sentido en su domicilio pero de menor magnitud que el vecino. Avisamos casa por casa del problema existente, que no se acercaran a los puntos marcados, luego de esta labor, un vecino indicó ver un perro acercarse a una de las rejas y recibir una descarga. Se encontró al perro vivo con signos de haber recibido una descarga eléctrica. El perrito fue trasladado por un vecino hasta Veterinaria Alcántara de San Felipe para ser atendido y recibir los Primeros Auxilios indicados. En tanto Bomberos destacó la oportuna intervención de la empresa Chilquinta, que permitió restablecer la energía eléctrica durante la jornada sin riesgos hacia los inmuebles donde se originó esta inusual emergencia.