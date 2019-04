ACTUALIDAD Drogadictos habrían causado tragedia que destruyó 11 departamentos

Mujer de 28 años muere tras presunto envenenamiento con rana Kambó Policial Drogadictos habrían causado tragedia que destruyó 11 departamentos Más de 20 damnificados en Villa Departamental: Seis hogares fueron destruidos por el fuego, en tanto otros cinco sufrieron daños por efecto del agua. Vecinos culpan a drogadictos que se tomaron un departamento. Una verdadera tragedia están viviendo en la Villa Departamental, tras el incendio que se produjo ayer en la madrugada y que dejó como saldo seis departamentos destruidos por el fuego y otros cinco por efecto del agua. La alarma se dio a eso de las 04:20 horas aproximadamente.

Al lugar concurrieron varias compañías de bomberos, tanto de San Felipe como de otras comunas aledañas, a prestar ayuda en combatir el incendio que consumía los departamentos.

Al respecto el comandante Juan Carlos Herrera indicó que se quemaron varios departamentos; «algunos que fueron dañados por el agua, la verdad que se vivieron situaciones bastante complicadas en ese sector, la verdad que el trabajo de bomberos con la totalidad de las compañías de San Felipe, sus siete compañías y ochenta bomberos, a ratos se vio bastante complicada por el hecho que la estructura donde se inició este incendio, los departamentos, tienen agregados y es difícil para nosotros instalar la escala y poder llegar al fuego, a lo que nosotros nos interesaba era llegar al techo y poder controlar rápidamente, pero afortunadamente se hizo, se trabajó y se pudo controlar la situación, ya que el fuego iba avanzando por el entretecho rápidamente. Lamentablemente fueron cinco departamentos, en el segundo piso donde se inició este siniestro. La verdad un incendio bastante violento, las llamas salían por las ventanas. A la llegada de la primera unidad el fuego estaba totalmente declarado, se trabajó en primera instancia en poderlo controlar, lamentablemente se fue por el entretecho y fue bastante difícil poderlo controlar», señaló Herrera.

El Comandante Herrera Lillo clarificó que el bombero que cayó mientras iba subiendo una escalera, se encuentra bien porque fue amortiguado por los mismos compañeros. DROGADICTOS SE TOMARON DEPARTAMENTO

Una de las vecinas dijo que es segunda vez que se quema el departamento por gente que se los toma: «No son propietarios, son gente en situación de calle que se toman los departamentos, ya debieran ponerle una solución porque imagínese ahora hay ocho familias que por culpa de una gente que tuvo una pelea, una VIF que es violencia intrafamiliar, y prendieron un colchón, ese es el foco del incendio… es un colchón que se prendió y la tipa arrancó, al gallo tampoco lo encuentran, está prófugo, no hay nadie en el lugar, es gente angustiada que vive ahí… gente en situación de droga, eso es lo que pasa, entonces que ya le pongan punto final a esto», indicó.

Una de las vecinas afectadas, María Ordóñez, recuerda que estaba durmiendo en el departamento: «Estaba durmiendo con el bebé más chiquitito cuando empecé a oler humo… me desperté y había un poco de humo en el dormitorio, pensé que eran los niños de atrás que se les había quedado la cocina prendida y salí con los niños al tiro, y de un momento a otro se llenó el departamento de humo y ahí vi a la vecina… bajamos y vimos que el foco del incendio era acá en el segundo piso», señaló María, quien es jefa de hogar con tres hijos y un nieto de tres años.

Dice que resultó totalmente damnificada igual que su vecina Rosmery: «Bomberos empezó a apagar el segundo piso, donde estaba el incendio en el último dormitorio, y de ahí se percataron y empezaron a sacar el entretecho, techo y comenzaron a apagar, ahí agarró el entretecho de la vecina y sus dormitorios, pérdida total», señaló María, quien dijo que saldrá adelante como sea.

Otra vecina reiteró que todo este incendio fue por culpa de personas drogadictas; «que se tomaron el segundo piso y es segunda vez que se produce lo mismo, ahora esta vez hay muchos departamentos quemados… solamente por culpa de ellos, no hay otra forma porque ya estamos cansados de la droga, nadie hace nada aquí en la población por culpa de esa cuestión, estamos cansados, imagínese ahora cuánta gente perdió su casa, se quemó todo… todo, ahora que la autoridad haga algo por la población, que nos apoyen, estamos cansados de vivir esta situación», indicó.

Una ciudadana haitiana también señaló que el incendio la sorprendió durmiendo; «entonces me despertó el humo, yo vivo con mi pareja y otras personas», indicó.

Otra de las vecinas recalcó que el departamento donde se inició el fuego, que tiene el número 22, se lo tomaron, ni siquiera viven los dueños ahí; «se lo tomaron, vive gente que no debería estar acá, no tendría por qué, y por culpa de ellos sucedió todo y después llegan y hacen risas de la gente, del dolor ajeno. Imagínese esas mamás con sus hijos, dónde se van a quedar ahora, dónde van a vivir, no tienen nada, está todo lleno de agua, de humo, es terrible mirar todo lo que pasa… todo quemado… todo. Yo entré al tercer piso y es terrible ver, se ve todo el cielo porque los hoyos que hay arriba, no quedó nada está todo mojado… absolutamente», señaló. ESCALA MECÁNICA

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Julio Hardoy, se lanzó en picada contra el gobierno regional y el Intendente debido a que hace tres años que permanece en reparaciones una escala mecánica que sirve para este tipo de incendios en altura.

Agregó que han pedido por años la renovación de sus carros, especialmente de dos que ya quedaron obsoletos, situación que está en conocimiento del Gobierno Regional. Se trata de la unidad M-2, marca Mercedes-Benz, año 1979, un carro con escala mecánica que podría haber controlado antes la emergencia en la comuna del Aconcagua; y de una unidad de rescate R-8, de marca Renault, año 1990, de la cual ya no se encuentran repuestos para poder superar los problemas con los que cuenta.

«Estoy absolutamente seguro que si hubiéramos tenido este equipamiento solicitado, los daños hubieran sido bastante menores», dijo el superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Julio Hardoy.

Al lugar llegó Carabineros, personal de emergencia de la municipalidad de San Felipe encabezado por el alcalde Patricio Freire Canto. Temprano según los vecinos estuvo el Gobernador Provincial Claudio Rodríguez.