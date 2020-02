ACTUALIDAD El 10 de marzo se realizará juicio oral contra Patricia Boffa y Mauricio Quiroz

En plena calle tendrá que celebrar su cumpleaños la Sociedad de Artesanos Tribunales El 10 de marzo se realizará juicio oral contra Patricia Boffa y Mauricio Quiroz Querella por calumnias e injurias: En el Tribunal de Putaendo se verán las caras con el alcalde Patricio Freire, quien entabló una querella criminal contra ambos personeros políticos debido a declaraciones formuladas en una radioemisora. Para el día 10 de marzo está programada la audiencia de realización de un juicio oral contra la concejal Patricia Boffa Casas y Mauricio Quiroz, por calumnias e injurias contra el alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto. La información fue confirmada por la abogada de éste último, Celeste Jiménez, quien aprovechó para recordar la génesis de todo esto que tiene enfrentadas a las partes. Dijo que la querella se gesta luego que en un programa que se emite dentro de la región y por redes sociales, en este caso Facebook a través de un sistema lite, que significa que se transmite y las personas pueden ver desde sus aparatos celulares y del mundo lo que ocurre en ese programa, «esa transmisión fue ininterrumpida y durante esa transmisión es que ocurren los dichos de Patricia Boffa y Mauricio Quiroz, denostando, injuriando, calumniando al señor alcalde que luego, al enterarse, porque esto es público, él decide interponer una querella y está ejerciendo todo su derecho», indicó la abogada. – La querella se basa en esos dichos y el tenor de esta es por calumnias e injurias. – Sí, la querella es por calumnias y por injurias graves con publicidad, ambos delitos corresponden a afectaciones a la honra de las personas. Todos nosotros, los ciudadanos de este país, tenemos derecho a la honra, que nadie hable algo de nosotros, ni lo hable, ni lo escriban, ni lo publiquen; algo que sea falso, algo que nos enlode, que no corresponda a la realidad y mucho menos en medio de un programa en que las personas saben que deben estar cuidando sus palabras; aquí no las cuidaron, todo lo contrario, utilizaron ese medio, esa plataforma e incluso la posibilidad de que se siguiera hablando de este tema, porque se ha seguido hablando y eso es lo que enloda finalmente la honra de una persona. – En ese mismo contexto, ¿se puede recordar los dichos o no? – Hay varias frases que son bien fuertes, hablan de sociedades… sociedades con ‘palos blancos’; se trata de especulación. Se habla de una existencia de unos bienes raíces que no están inscritos, hay falsedades graves, hay cosas que sencillamente no son posibles de comprobar de manera alguna y por eso hemos decidido llevar la causa a juicio oral porque simplemente esto es inconcebible. – ¿El juicio oral se va a realizar acá en San Felipe? – En el tribunal de Putaendo, se va a realizar el juicio el día 10 de marzo, es un juicio público al que pueden asistir todas las personas que quieran a la audiencia. Pueden estar dentro de la sala del tribunal, ver como declaran los testigos, de los alegatos que se van a realizar… es una audiencia pública. – ¿Van a presentar testigos o sólo se van a quedar con lo que aparece en el video en lo esencial? – La prueba del video es la más importante y está acompañada de la veracidad que da el conocimiento que todos tenemos de las redes sociales y de cómo funcionan hoy en día las comunicaciones. La red Facebook que es una red pública que puede llegar a cualquier lugar del mundo, que tiene una alta connotación y facilidad de conexión, por tanto el video es muy importante como medio de prueba. Y junto a eso entendemos que la contraparte tiene un número importante de testigos que está acompañando, y bueno esos testigos serán interrogados por esta parte. – ¿El que se haya tratado de una conversación privada, cuando ya se habían ido a comerciales, puede jugarle en contra a usted o no? – No, para nada, es que no es una conversación privada, cuando usted se encuentra en un programa que está siendo transmitido en vivo, es como si usted dijera estamos transmitiendo en vivo el festival de Viña del Mar, y resulta que mientras van a comerciales allá siguen pasando cosas, ¿cierto?. ¿Qué pasa si arriba del escenario pasa algo mientras nosotros no estamos viendo acá, significa que no lo dejaron de ver 500 mil personas, cierto?. Esto es como dejar un micrófono abierto y saber que las cosas están ocurriendo, ¿ya?, porque todos los que estaban en ese programa sabían que la conversación estaba saliendo en vivo mediante la red Facebook Lite, y eso nadie lo puede negar. – ¿Cuál es la pena que pueden llegar a tener estas personas? – La verdad que la pena de las injurias y calumnias no es muy alta en Chile, y dado que estas personas no tienen antecedentes penales, no deberían por qué cumplir una pena en principio privados de libertad, si es eso lo que usted se pregunta. No necesariamente terminan presos, pero quedar con una anotación en sus antecedentes penales, por cierto que puede significar una merma a sus posibilidades futuras, desde encontrar un trabajo hasta exponerse en una vida pública normal. Ahora yo creo que quien comete un delito debe tener una pena, y aquí la pena creo a mi juicio debiera ser de 541 días hacia arriba para cada una de estas personas. – ¿Eso es lo que usted va a pedir en el alegato de apertura en el fondo? – Yo mucho más señor, yo estoy diciendo cual es lo mínimo que podría llegar a dar un tribunal, pero si usted me dice cuánto es lo que voy a pedir en el apertura… yo voy a pedir mucho más, una accesoria y también voy a pedir que se les condene dentro del caso, a emitir alguna forma de disculpas. Es evidente que cuando una persona comete una falta, lo que más le importa al otro es que quede claro la reivindicación de su honra, lo que se persigue en esta causa es la reivindicación de la honra, la verdad que terminar con personas condenadas ¿es justo?… sí, pero no es lo que cien por ciento logra resarcir la honra de una persona que ya ha sido dañada. – ¿Ellos podrían defenderse en el sentido que no hubo intención de calumniar ni injuriar, podría ser una atenuante que podrían tener los demandados o no? – O sea no tener intención, todos podemos decir que no tenemos intención de muchas cosas que hacemos, pero estamos hablando de personas adultas que saben perfectamente lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, de quién lo están diciendo y en qué circunstancias. El sólo hecho de que ellos hayan estado dentro de un programa de radio, sabiendo que estaba esto saliendo al aire y que potencialmente lo estaban viendo miles de personas, es una irresponsabilidad y las responsabilidades se traducen en delitos por tanto debe ser castigado… no hay justificación. LO QUE DICEN LOS QUERELLADOS Consultados ambos querellados, Patricia Boffa Casas y Mauricio Quiroz, indicaron que es prematuro referirse a la situación y que dejan todo en manos de sus respectivos abogados. DELITO DE CALUMNIA E INJURIA La calumnia es la imputación a una persona de un delito determinado, pero falso y que actualmente puede perseguirse de oficio. La calumnia por escrito y con publicidad es una figura aún más grave. La injuria, en tanto, es toda expresión declarada o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Cabe destacar que este tipo de delitos no acepta prueba de verdad. Es decir, no importa si las imputaciones son falsas o verdaderas; simplemente no se puede injuriar u ofender a una persona. Reiterar que el juicio oral se va a realizar el día 10 de marzo. Justicia perdona al ex DT del Uní Uní por agredir a funcionario de la PDI »