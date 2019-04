‘El Enemigo del pueblo’ estará sábado y domingo en Villa Escuadra-Argelia

ACTUALIDAD Autopsia revela que la pequeña Ámbar no presentaba indicios de violación

Teatro comunitario con actores de nuestra comuna: Este sábado y domingo (6 y 7) será más que especial para los vecinos de Villa Escuadra-Argelia, cuando a partir de las 19:00 horas en la multicancha se esté presentando la obra de teatro 'Un enemigo del pueblo', del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, uno de los autores más influyentes del teatro contemporáneo.

En este caso los actores no son profesionales del todo, aún así por el trabajo que han desarrollado tiene muy poco que envidiarle a una Compañía como tal, ya que ellos son vecinos de nuestra propia comuna que se comprometieron con el proyecto ‘Con teatro, los adultos mayores recrean historias’, financiado por el fondo concursable 2% de cultura del FNDR, 2º concurso año 2018, del Gobierno Regional de Valparaíso, postulado por el Club de Adulto Mayor Las Camelias, de Población Escuadra. PRODUCCIÓN LOCAL

Diario El Trabajo habló con el gestor del proyecto y diseñador teatral de la obra, Alfredo Córdova, quien nos explicó que «este taller de teatro comunitario es liderado por la actriz y directora Mariela Laterra y mi persona, se basa en un proceso de formación artística para vecinos de todas las edades, quienes asistieron a las sesiones artísticas durante los meses de febrero y marzo del presente año, en el centro comunitario de Población Escuadra. En el taller aprendieron técnicas de actuación y montaje escénico, para construir en conjunto esta adaptación de la obra teatral Un enemigo del pueblo, son cerda de doce actores y actrices los involucrados en la obra, algunos con experiencia teatral y otros sin ella, sólo habrá dos presentaciones, este sábado y el domingo, aunque la idea es poder continuar con otras iniciativas dentro del Valle de Aconcagua con la misma dinámica de trabajo», comentó Córdova.

– ¿De qué trata ‘Un Enemigo del pueblo’?

– La obra relata la historia de la doctora Trinidad Correa, quien junto a su hermano Pedro Correa viven en un pequeño pueblo cuyo Balneario Las Cañas es la principal atracción turística y el motor de la economía local. La Dra. Correa descubre que el agua del balneario está contaminada con bacterias que ponen en riesgo la salud de toda la población; a partir de ello se propone advertir a los demás acerca de semejante peligro. Esta decisión la enfrenta a los poderosos de la ciudad, a los periodistas y medios de comunicación e incluso a su propio hermano Pedro; quien es el alcalde del pueblo y presidente de la Asociación de Balneario Las cañas.

– ¿Quiénes actúan en este montaje?

– Como dije antes, son actores locales: Andrés Fernández, Andrea Rodríguez, Carlos Salvo, Débora Vega, Margarita Vergara, Mónica Cáceres, Carolina Santibáñez, Alejandra Basualdo, Isidora Fernández, Jennifer Chávez y Franz Kraemer, el vestuario es de Pía Culaciati; la asistente técnico es Kassandra Araya, construcción escenográfica desarrollado por Taller Palín, la producción general es de Cátalis, la obra tiene 1:30 horas de duración y es apta para mayores de 14 años de edad.

