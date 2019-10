¡El folklor está de luto en San Felipe!: Falleció comunicador Héctor Parada González

Pionero en la conducción de programas radiales folklóricos:

Ayer a las seis de la mañana aproximadamente, en el Hospital San Camilo, falleció el destacado folklorista, conductor de programas radiales relacionados con el folklor, maestro lutier Héctor Parada González.

Sus restos están siendo velados en la sede de la Villa Cordillera y sus funerales se realizarían hoy, aunque hasta el momento del cierre de esta nota aún no se sabía bien.

Fue la hija de su actual pareja por cuarenta años, Francisca Navarro Hernández, quien se considera hija porque desde los diez años que la crió, quien confirmó la noticia: «A las seis de la mañana, él falleció, venía arrastrando desde hace tiempo varias enfermedades, tuvo una caída fuerte, fue operado del cerebro, de lo cual de su anestesia nunca más regresó, estuvo intranquilo, luego tranquilo y se le complicaron los pulmones, falleció de una neumonía fulminante, hoy día (ayer), en la mañana, a las seis», dice.

Comenta que va vestido con su traje de huaso «en el cajón, todo el que lo quiera ir a ver es bienvenido, va a estar en la sede de la Villa Cordillera, va a ser su velorio y mañana (hoy) sus funerales, hora por confirmar, pero va a ser aquí en San Felipe, en el Cementerio Municipal», señaló Francisca.

– ¿Cuál es el recuerdo de él?

– Un profesor, un maestro, un folklorista, un hombre que hizo harto por San Felipe, por la cultura sobre todo, muy culto, y deja muchas buenas enseñanzas, muchos bailarines de cueca, muchas cosas lindas, hombre de radio que siempre van a dejar una huella que merece ser recordada.

– ¿Él tuvo hijos?, porque hay una hija en Francia.

– Sí, él tiene una hija que está en Francia, la hija que está viva de él, está en Francia, ella sabe en este minuto, ella aporta mucho, no puede viajar porque todo fue muy pronto, y sí él tiene una hija en Francia.

– La comunidad, los folkloristas, ¿cómo debieran recordar a Héctor Parada, que todavía sigue saliendo en una radio?

– Sí, todavía, que lo recuerden así con ese mismo ánimo, resaltar el folklor, las raíces que se van perdiendo. Eso, eso es lo que deben recordar y que toda la gente recopile, porque es muy importante saber de nuestras raíces y no perderlas.

– ¿Cómo fueron sus últimos días, en tranquilidad, rodeado de la familia?

– Sí, con toda la familia, sus nietos que son mis hijos, mi madre, muy tranquilito, estuvo bastante solo en casa porque tuvo una enfermedad infectocontagiosa que fue tratada, pero ya al último tranquilo, tranquilo y siempre pensó en volver a la radio, en poder hablar bien, en que le entregaran sus lentes porque ya no veía para leer. Siempre él lo que más quería era volver, volver, volver, y siempre se va a sentir cómo un hombre de radio.

– ¿Era maestro lutier, arreglaba guitarras?

– Sí, guitarras, arpas, sí, todo ese tipo de arreglo y a mano. Aparte de eso escribió un libro, fue administrador del caracol Los Portales, trabajó en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) también durante muchos años; fue campeón de cueca del adulto mayor, toda una trayectoria artística y cultural.

En Radio Preludio es posible escuchar aún las cápsulas ‘Añoranzas del Folklor y algo más’.

Reitera que el velorio se está llevando a cabo en la sede de la Villa Cordillera.