ACTUALIDAD Incendio en Pocuro deja sin suministro de energía eléctrica a San Felipe y Los Andes

Taxistas piden sacar vehículos de calles donde está prohibido estacionar

El Prat no estaba para milagros y desciende a la Tercera División

Concejal Sabaj ‘echa de menos’ trabajos para retirar cables en el centro de San Felipe

Escuela de El Asiento cuenta con nueva sala de clases para segundo año básico

Cien familias sanfelipeñas visitaron su ‘Departamento Piloto’ que recibirán en 2020 Deportes El Prat no estaba para milagros y desciende a la Tercera División En el parque capitalino el conjunto sanfelipeño cerró un 2019 para el olvido donde perdió todos los partidos que jugó durante la temporada. La tarde del sábado recién pasado el quinteto del Prat cargaba con la obligación de ganar como forastero a Stadio Italiano para forzar un tercer partido de definición en los Play Offs por el descenso del torneo B de la Liga Nacional de Básquetbol. Penosamente eso no pudo ser porque cayeron inapelablemente por 90 a 81(25-15; 23-21;18-17; 24-28). Muy temprano, en el primer cuarto para ser más concretos, los sanfelipeños se alejaron del milagro, porque ya en ese lapso los de colonia itálica hicieron una diferencia insalvable de 10 puntos (25-15). Los pratinos no bajaron los brazos, pero todo el esfuerzo se fue esfumando a medida que avanzaba el reloj, porque a pesar que lograban equiparar las acciones, el alza sólo les permitía recortar las distancias numéricas, por lo que de a poco, pero sostenidamente la caída y posterior descenso se hizo inevitable. Con esto, el Arturo Prat deberá jugar el año próximo en la Tercera División del baloncesto chileno, desde donde deberá intentar volver a la B de la LNB, cosa no tan sencilla debido a que esa competencia cada vez se pone más difícil. Concejal Sabaj ‘echa de menos’ trabajos para retirar cables en el centro de San Felipe » Taxistas piden sacar vehículos de calles donde está prohibido estacionar