El proceso de adaptación a cambio sentido de calles será de dos meses por lo menos

Alcalde Freire frente a prematuras críticas al Plan Maestro:

Edil destacó que «hoy día vemos a los particulares que están felices, que pueden entrar al centro, hoy día la adaptación es lo más importante».

El alcalde Patricio Freire Canto, en conversación con reporteros y periodistas de diferentes medios comunicación de San Felipe, y a 72 horas de cumplirse una semana de la aplicación del cambio de calles en la ciudad, aseguró que hay muchas personas, entre ellas adultos mayores, conductores de vehículos particulares, que están felices con la aplicación del plan maestro de gestión de tránsito.

Lo anterior, según explicó el edil, porque es más rápido el ingreso al centro de la ciudad. Por eso espera que la comunidad se vaya adaptando al cambio de calles. También dijo que están efectuando reuniones con distintos gremios para ir viendo como está yendo el plan.

«Bueno, estamos haciendo reuniones, hoy día es muy ligero dar opiniones en cuanto al cambio de sentido de calles, no hay ni siquiera una adaptación, llevamos poco tiempo para tener una visión más tranquila del tema, hay que esperar… Estamos solucionando muchos puntos, solucionando varios temas, pero yo pido paciencia tanto a los comerciantes, los comerciantes un día dicen ‘oh… estamos arruinados’, es decir esa es muy ligera la forma de actuar de algunas personas».

Consultado el alcalde sobre el problema que enfrentan los comerciantes sobre el horario para carga y descarga, dijo: «Estamos evaluando e incluso hoy día estuvimos con el director de Tránsito, vamos a poner algunas señales de carga y descarga, se han pasado multas frente a Impuestos Internos, un sector donde había un vehículo de un negocio que se le pasó una multa; hoy día se va a poner un letrero de carga y descarga para tener la tranquilidad que los comerciantes tengan esa posibilidad de hacer sus cargas y descargas, y eso lo vamos a hacer en varios lados, nosotros queremos que esto ya empiece a asentarse, es decir esto ya necesitamos darle tiempo, no es fácil adaptarse a los cambios y eso también lo vemos, hay mucha gente que me llama felicitando el plan maestro, gente que dice: ‘Mire, esto ha cambiado, para mí es más fácil llegar al centro, es más fácil venir a ver esto, venir a la ciudad’, y algunos reclaman, entonces sabemos que no podemos al 100% de los vecinos de San Felipe darle solución, pero sí vamos en esa vía, la adaptación va a ser dos meses por lo menos, de adaptarnos, hace tiempo se decía: ‘Oye, cuando empezó este plan maestro ni siquiera había un paradero dentro del terminal’, y hubo lluvia cierto el mismo sábado y no tenían ni siquiera donde cobijarse, en menos de 24 horas se puso un paradero en forma provisoria, pero se están solucionando estos temas», dijo Freire.

– Alcalde, usted siempre señalaba antes de la implementación, que en el transcurso que se vaya implementando se pueden ir mejorando algunas cosas, en ese sentido, por ejemplo ayer (martes), estuvo una parte del gremio de choferes de los colectivos de San Felipe protestando, pidiendo ingresar al centro de la ciudad, ¿está abierta esa posibilidad?

– Bueno, hoy día vemos a los particulares que están felices, que pueden entrar al centro; hoy día la adaptación es lo más importante, cuando el particular vea que Prat se puede transitar, Coimas se puede transitar bien, Salinas también y Merced hoy día los particulares están felices, es decir los particulares dicen ‘tengo como entrar al centro sin ningún problema’, y eso se está viendo. Ahora adaptarse a estos cambios va a tener su tiempo y ese tiempo es el que le pido a los vecinos, a todos, porque aquí nos tenemos que adaptar todos los comerciantes, los transportistas, los peatones también, a caminar una cuadra, eso también hasta los adultos mayores me dicen: ‘Oye qué rico que yo puedo caminar tranquilo ahora una cuadra y yo no soy discapacitado, yo soy adulto mayor, pero no me siento incapacitado para caminar una cuadra y me hace bien también para la salud’; es decir, esas cosas también tenemos que verlas en todo su contexto.

Consultado el edil por cómo medía esa satisfacción o rechazo de las personas que están a favor o en contra, si se va a realizar algún tipo de encuesta o consulta sobre la conformidad o disconformidad de la gente. Al respecto dijo lo siguiente: «Esto siempre va a ser así, siempre van a haber personas que sabemos no podemos darle el gusto al cien por ciento de los vecinos, van a haber personas disonantes y también dejémonos de cosas, también se ve la parte política, es decir aquí hay temas políticos, personas que siempre se opusieron al Plan Maestro de Gestión de Tránsito, se opusieron desde el primer día e incluso se mandó hasta un recurso de protección de no innovar para parar este tema, y también el concejo municipal, parte del concejo municipal pidió que paráramos el plan maestro (…) Pero hoy día tenemos que velar por el mayor número de personas de la comuna, de los vecinos, yo siempre voy a estar a favor del comercio, siempre voy a estar a favor también de la locomoción colectiva», señaló el alcalde.

Más adelante consultado por cómo se pueden conciliar todas las peticiones hechas, tanto por el comercio cómo la locomoción colectiva, señaló que lamentablemente se está mirando más en forma política «este plan maestro, si ayer (martes) un comerciante dijo que estaba arruinado, es decir llevaba menos de 24 horas; unos colectivos que hoy día también, estudiantes que toman colectivos para llegar, hoy día están de vacaciones; es decir hoy día ni siquiera podemos tener un diagnóstico de lo que es. Es cierto, hay menos personas transitando, pero hoy día tenemos que elegir la locomoción colectiva para venir al centro, sale más barato que tomar un auto particular; yo te digo el litro de bencina está cercano a 800 pesos, es decir es más barato tomar un colectivo, venir al centro a comprar y volver, esa es la adaptación que nosotros tenemos que ir haciendo a medida que vaya pasando esto, se vaya adaptando», manifestó.

Sobre los gastos que están teniendo los conductores de taxis colectivos, indicó que «esa es la diferencia que hay, porque hoy día todos dicen es más directo llegar al centro, es más corto, hasta los tramos son más cortos, entonces significa si los tramos son más cortos se está economizando, hay una economía», finalizó Freire.