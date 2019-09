El próximo martes se definiría continuidad de empresa a cargo de parquímetros

Concejal Patricia Boffa se mostró partidaria de entregar la concesión a Bomberos.

En la próxima sesión del martes 10 de septiembre se estaría entregando a los miembros del Concejo Municipal, el informe completo de la situación en que se encuentra la empresa de parquímetros. Lo anterior, según informó el municipio, como requisito previo para que el Concejo pueda resolver si se debe terminar o no el contrato que la Municipalidad mantiene con la empresa a cargo.

Así lo indicó la concejal Patricia Boffa Casas, señalando que «nos ha llegado un mensaje vía Whats App de la secretaria municipal informando que ya en la sesión del 10 de septiembre nos van a entregar el informe completo de los parquímetros para poder votar la terminación de este contrato».

La votación supuestamente se estaría realizando en la misma sesión del martes 10 de septiembre, existiendo al parecer los votos suficientes para llevar adelante el término del contrato.

Consultada la concejal respecto a qué antecedentes tiene ella sobre la situación que viven los trabajadores de parquímetros, dijo mantener los mismos que se conocen a través de la prensa; «no pago de imposiciones, no pago de sueldos. En las bases de la licitación estaba también un tope de sueldo, después ellos se atrasaron en el pago y se hizo un convenio con la municipalidad, y nosotros en la sesión anterior a esa ya habíamos votado terminar el contrato de parquímetros. Yo soy de la idea de poder entregar este cobo de parquímetro a los bomberos para que dejen de estar en las esquinas. Yo creo que es una buena instancia, hoy día los bomberos están completamente profesionalizados en el tema, así es que esperamos que se termine esta empresa de parquímetros que nos ha dado tantos dolores de cabeza», señaló la concejal Boffa.

Respecto a las supuestas facilidades que habría recibido la empresa, la concejal fue cauta al señalar que «yo no sé si se le han dado beneficios, pero obviamente la gente tiene esa sensación… queda en el ambiente esa sensación porque cuando un comercio no paga la patente, en un mes va y se le clausura, se le pasa una infracción, bueno y a esta empresa hoy en día también se le está rebajando el interés, tengo entendido, de la deuda que tiene con el municipio; creo que no corresponde, creo que lo que debemos hacer es terminar el contrato. Yo he estado en conversaciones con funcionarios de la municipalidad con este tema, creo que se va a hacer lo correcto, terminar el contrato de la empresa que finalmente no ha dado el ancho, y a parte de todo la empresa siempre estuvo en conocimiento de que se iban a terminar algunos calzos, fue lo que yo incluso, cuando discutimos las bases, dije la empresa está en conocimiento que se van a eliminar una cantidad importante de calzos, que es una importante cantidad de dinero que entra a la empresa, todos me dijeron que sí, después la empresa (dijo) que no… no sabía. Yo creo que es mejor terminar la historia y se acaba esa suspicacia que hay en el ambiente, yo creo que debiera terminarse el contrato y listo», finalizó la edil.

Cabe recordar que hasta el momento la información extraoficial es que se han despedido diez trabajadores de la empresa.