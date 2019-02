El próximo miércoles 6 de marzo comienza el año escolar 2019 en San Felipe

En todas las escuelas y liceos municipales:

El próximo miércoles 6 de marzo comienza el año escolar 2019 para las escuelas y liceos del área municipal de San Felipe, según lo dio a conocer el director de Educación Municipal, Iván Silva Padilla, quien informó que esta entidad solicitó que los alumnos ingresaran en esa fecha, para culminar el proceso de limpieza y de preparación en diversas áreas de los establecimientos educacionales.

«Pedimos un día, fue autorizado para poder hacer el aseo, ver la parte informática, revisar baños, comedores y esa es la razón que partimos un día después», dijo Iván Silva.

El director recordó que durante el período de vacaciones se realizaron trabajos de mejoramiento en distintos establecimientos, con el objetivo de continuar optimizando las condiciones de infraestructura para los alumnos de la comuna, entre los que destacan la Escuela Sagrado Corazón, donde se habilitaron salas de clases para los alumnos que se trasladan desde la sede de calle Freire.

En unos días más además se realizará el proceso de fumigación de las instalaciones, trabajo que no se pudo efectuar con anterioridad debido a que en las escuelas no se encuentran los asistentes de la educación, luego de que legalmente se determinaran dos meses de vacaciones para ellos.

«Hubo que contratar cuidadores en todas las escuelas, aporte que hizo la municipalidad, que nos permitió contar con recursos, que no tenemos nosotros, entonces esto cambió mucho con esa ley, pero nosotros esperamos que podamos estar bien el día 6», informó Iván Silva.