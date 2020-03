Policial Emergencia química en El Asiento: Camión derrama ácido sulfúrico Una persona resultó con lesiones en su piel al entrar en contacto con el peligroso elemento. Este miércoles personal de Bomberos de San Felipe debió enfrentar una emergencia química en el sector El Asiento, cerca de una mina existente en el lugar, por un derrame de ácido sulfúrico. La información fue confirmada por el Comandante de Bomberos de San Felipe, Juan Carlos Herrera Lillo, indicando que esta emergencia se produjo pasadas las cuatro de la tarde, cuando recibieron un llamado catalogado como 10-5 material peligroso, concurriendo al sector despachando la unidad de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Llay Llay. Herrera dijo que fue una situación bastante complicada, había una persona que sufrió problemas para respirar por la emanación de vapores de este ácido que según lo dicho en primera instancia, provendría de un camión cuyo contenido se estaba lavando. Lamentablemente no se pudo saber cuál camión fue «porque a la llegada de las primeras máquinas salió como se dice, arrancó hacia la mina del sector El Asiento. Fue una situación compleja porque el lavado cayó a unas tazas de árboles y en pocos minutos comenzaron a decaer las hojas. Era un vapor que comenzó a salir y la gente empezó a sentir ese olor en las narices bastante fuerte», sostuvo. Los vecinos del lugar se acercaron a los bomberos quienes les dieron algunas indicaciones como «mantener la calma, no era algo fuerte porque nosotros en primera instancia habíamos evacuado ese sector para evitar lo que no queríamos, que era una sicosis. Se aislaron las primeras casas con la gente y los niños, porque aproximadamente a doscientos metros habían lavado. La información que se tenía que era una camión de color salmón con estanque salmón», dijo Herrera. El ácido sulfúrico comenzó a correr cerro abajo e incrustarse en las casas. Este elemento es usado para separar los metales. Al lugar llegaron unos ciudadanos extranjeros, de nacionalidad china, provenientes de la mina, quienes decían no entender lo que estaba sucediendo ni la responsabilidad que tendrían en el incidente. «Además llegó el Seremi de Salud, quien se puso en contacto con ellos (los responsables de la emergencia). Ellos arrancaron hacía la mina, hablaron, se le dieron las indicaciones correspondientes sobre este tipo de malestar que había en el sector», indicó Herrera. El camión, según indicó Herrera, arrancó hacia la mina cuando llegó la primera unidad de San Felipe: «El camión ya había desaparecido hacia arriba y de ahí bajaron estos señores en esta camioneta, se les informó, no entendían, de ahí no volvieron más hasta que llegó el Seremi de Salud y ellos subieron, tampoco los querían dejar entrar por un ingreso así es que se habló que Carabineros venía al lugar, ahí se les dijo que debían tomar las medidas», indicó Herrera. También se habló con la persona que estaba en mal estado de salud a raíz de la emergencia; «por el hecho que ella andaba con unas chalas y tocó el liquido con su pie, comenzando a sufrir una picazón y le salieron puntos rojos (en la piel). Se le hizo la primera intervención, porque esta situación no es primera vez que sucede en ese sector, es algo que es reiterativo; la otra vez ya tuvimos problemas. Esto pasa por mal manejo. Nosotros hablamos con el Seremi, falta mayor fiscalización. Ellos informaban que constantemente los fiscalizan, pero los propietarios de las casas que estaban en primera instancia dicen que siempre pasa esto. Claro, tuvo reacción con el agua el ácido, salió un vapor y eso los asustó», dijo Herrera. Confirmado: Habrá torneo ‘Selim Amar Pozo, Por Amor a la Camiseta’ » Aparatosa colisión entre auto menor y camión cargado de pasas ayer al mediodía