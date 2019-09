Empleados de parquímetros evalúan ‘autodespedirse’ esta misma semana

CUT les ofrece asesoría y hasta la abogada Julia Urquieta:

Luego que el municipio sanfelipeño dejara bien claro que la empresa concesionaria de parquímetros Green Line, no está habilitada para cobrar por estacionar a ningún conductor en la comuna de San Felipe, y luego también de efectuar ayer lunes el decomiso de las máquinas que para esta labor utilizaban más de 35 personas empleadas de esta empresa, el panorama para ellos es incierto, pues no saben quién les responderá por sus derechos laborales y el respectivo finiquito.

Luego que este rotundo cese de labores se decretara desde el pasado viernes 13 del presente mes, y se le notificara sobre el término de la actual concesión, muchos de estos vecinos cesantes se reunieron en una esquina de la Plaza Cívica para valorar qué medidas adoptar para poder salir adelante, pues hay imposiciones impagas y salarios atrasados que Green Line no ha cumplido.

VIENE AUTODESPIDO

Fue en ese momento cuando se presentó ante ellos un representante de la CUT para explicarles cuál es el panorama y las opciones posibles. Quien les habló fue Miguel Santana, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y dirigente de la CUT San Felipe.

– ¿Qué es concretamente lo que usted a nombre de la CUT está proponiendo a estos empleados?

– Lo que pasa es que esta empresa no ha estado cumpliendo con sus obligaciones contractuales, por lo tanto lo que nosotros les estamos recomendando a estos empleados es que se genere el autodespido para terminar con la relación laboral y así por las vías administrativa o judicial en segunda instancia, hacer cobro de sus prestaciones.

– ¿A quién están ustedes recomendando para que ellos puedan presentar ese autodespido?

– Nosotros les estamos recomendando a la abogada Julia Urquieta, ella es muy reconocida, hace clases de Derecho en distintas universidades, es una abogada que trabaja con una consciencia distinta.

– ¿Julia Urquieta cobrará su porcentaje en este caso?

– Todos los abogados cobran su porcentaje, pero también en este caso el tinte que le dan a las causas es distinto, pues un abogado que recibe un pago le dará lo mismo si gana o no gana la causa.

– ¿Cuál es el panorama para estos empleados si se autodespiden o si no lo hacen?

– Lo más probable es que la Municipalidad tenga que buscar una empresa que se haga cargo, a nosotros nos gustaría que fuera Bomberos por lo que esta institución representa para la ciudad, pero tienen que buscar a alguien que se haga cargo de los parquímetros y esa empresa que se haga cargo tiene que contratar personal, y generalmente cuando contratan te solicitan y te piden al tiro un Finiquito de Trabajo; ahora, si ellos pasan a una nueva empresa y no se han finiquitado, no han terminado la relación laboral con la empresa vigente, entonces pueden aducir que ellos (los empleados) están incumpliendo el contrato y no pagarles nada. Frente a eso lo que corresponde es que ellos se autodespidan y queden disponibles para una nueva empresa que llegue, pero además que ellos inicien el proceso para que puedan recuperar sus imposiciones, sus pagos y si la empresa no los puede pagar por no ser solvente, entonces que sea el Municipio a través de su responsabilidad solidaria.

– ¿Cuántas personas afectadas contabilizan ustedes?

– Aquí hay como 34 personas, pero hay otros despidos que se hicieron anteriormente y que tenemos que investigar.

– ¿Qué tienen que hacer estos empleados entonces?

– La idea es que se cierre el proceso administrativo en la Inspección del Trabajo y de ahí se haga el proceso judicial, lo ideal es que sea esta misma semana.

Diario El Trabajo buscó la opinión de estos parquímetros, pero se negaron a compartir qué es lo que harán en definitiva, de momento escucharon las sugerencias de Santana, algunos se mostraron interesados en autodespedirse, pero esta información no fue confirmada.

Roberto González Short