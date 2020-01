Tribunales En marzo juzgarán a Cristian Muñoz por homicidio de Susana Sanhueza Fiscalía perseguirá 12 años de cárcel para imputado: A pocas semanas que se cumplan tres años del lamentable fallecimiento de la joven de 22 años en el archivero municipal, se llevará a efecto el esperado juicio en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe. Para finales del próximo mes de marzo se tendría contemplada la realización del esperado juicio oral en contra de Cristian Muñoz Muñoz, quien sigue siendo imputado por el homicidio de Susana Sanhueza Aravena, quien fue hallada muerta en el archivero municipal de calle Prat en San Felipe el 7 de marzo del año 2017. Tras cumplirse casi tres años del hallazgo del cuerpo de la joven de 22 años de edad, domiciliada en la comuna de San Esteban, en el Juzgado de Garantía de San Felipe se realizó la audiencia de preparación de juicio en contra del acusado. El Fiscal Eduardo Fajardo De La Cuba afirmó a Diario El Trabajo que tras la audiencia efectuada, la Fiscalía perseguirá que el imputado sea declarado culpable de homicidio y sentenciado a una pena de 12 años de cárcel. “Se preparó el juicio, no hubo mayor discusión en torno a la exclusión de las pruebas de parte de la Defensa hacia la Fiscalía. La Defensa aportó pruebas testimonial y algunos peritos en torno a la dinámica del juicio oral claramente por este tipo de homicidio particularmente (…) El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe tiene un plazo legal de fijar fecha probablemente en marzo que podría caer este juicio”. El imputado, quien ha sido sometido a diversas pericias psiquiátricas, siendo la última evaluación en el Instituto Doctor José Horwits Barak en Santiago, a petición de la Defensa, concluye que Muñoz padece de un trastorno del espectro autista y que no afectaría su capacidad de discernir. “El tema de la absolución que planteará la Defensa, a lo que nosotros vamos a rebatir con las pruebas que tenemos. Tanto la culpabilidad así como la posible inimputabilidad, imputabilidad disminuida, deberá determinarlo el Tribunal. Tenemos varios antecedentes para plantear que sí se acredita la participación y que se trata de una persona imputable. Estamos pidiendo una pena de 12 años de cárcel”, sentenció el Fiscal Fajardo. Como se recordará, la Policía de Investigaciones estableció mediante la revisión de 300 horas de grabaciones de cámaras de seguridad de locales comerciales aledaños al archivero municipal, y la clonación del chip del celular de la víctima, la presunta participación del imputado, quien confesó haber colocado una bolsa plástica en la cabeza de Susana creyendo que estaría muerta tras sufrir un shock diabético, envolviendo posteriormente su cuerpo en bolsas de basura. Pablo Salinas Saldías “La víctima murió de un shock diabético por lo tanto no hay homicidio” » Grave en Hospital San Camilo hombre herido en el abdomen con arma de fuego