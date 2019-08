En pie de guerra vecinos de Encón ante posibilidad que se instale nueva planta revisión técnica

ACTUALIDAD En noviembre realizarían juicio por brutal homicidio de Pedro Vergara Lobos

Molestos, preocupados, enardecidos están los vecinos del Condominio Peumayén, Población y Departamentos Encón, con la posibilidad que se instale definitivamente la nueva planta de revisión técnica en el sector.

Así al menos lo destacó Miguel Torres, dirigente de los vecinos del condominio Peumayén: «Estamos molestos porque las autoridades nos han pasado a llevar mucho, el Seremi (de Transportes). Hace dos años estuvimos peleando junto con Marcoleta (ex dirigente de Departamentos Encón) para que no estuviera la revisión técnica y ahora, hace un mes y medio más o menos, el alcalde me avisa que ha llegado un documento donde dice que la revisión técnica llega de nuevo, que están viendo un papel de Vialidad para ver si podía llegar o no podía llegar, pero sí que va. Yo le digo al señor alcalde, a los concejales y a todos los que nos están apoyando, hasta cuándo no respetan a los vecinos y ayudan a los vecinos. Mira, aquí yo llevo viviendo un año, no podemos pasar, no podemos hacer un paso, Vialidad no nos da permiso; acá no podemos cerrar porque tampoco nos dan permiso; allá abajo tampoco podemos cerrar, y entonces, ¿por qué les dan permiso a ellos, tenemos que tener plata, porque somos pobres o qué? ¿Hasta cuándo nos pasan a llevar? Nosotros queremos una solución, que la revisión técnica no llegue ahí porque nos va a pasar igual que el día domingo, vengan ese día a las siete u ocho de la mañana y van a ver cómo están las colas; hace poco había una cola desde Putaendo hasta la Esquina Colorada, porque había un taco ahí, entonces ¿en qué quedamos con la revisión técnica?, más encima ahora aquí nos quitan un pedazo, achican la revisión técnica».

– ¿Las consecuencias de instalar la planta de revisión técnica es que van a llegar muchos vehículos?

– Va a ser mucho, de la población de Encón, la mía, tengo firmas del Encón, de la presidente, del pastor ahí.

– ¿Hay mucha congestión vehicular?

– Hay mucha, mira, los camiones pasan fuerte, si no paran aquí, menos van a parar en la esquina cuando pase el auto de la revisión técnica, entonces ¿qué estamos esperando?, ¿que haya un muerto?, ¿más muertos?, eso no. Señor alcalde, señores concejales, señores diputados, hagan algo para que esa revisión técnica no llegue ahí, porque va a ser estorbo, con los tacos que hay en la mañana. Señor alcalde terminemos las muertes, los choques también, hemos tenido tres choques aquí.

Junto con pedir que no se instale la planta de revisión técnica, también solicitan que la autoridad pertinente habilite un paso peatonal, «porque no podemos cruzar desde el condominio hacia la población San Francisco, no hay negocio en nuestro condominio, tenemos gente de la tercera edad, en sillas de ruedas y no podemos cruzar porque los vehículos pasan muy fuertes, por eso le pedimos al señor alcalde, a los concejales, al administrador Patricio González, hagan algo porque la comunidad lo está pidiendo, porque no queremos un muerto, no queremos más accidentes, tampoco ha habido muchos. La gente de Putaendo, ¿cuánto se va a demorar para bajar? Nos cuesta subir en la mañana, yo el otro día estuve una hora cuando fue el taco que cerraron porque están arreglando», dijo Torres.

Por su parte la secretaria de la Junta de Vecinos de Población Encón, Gladys Hidalgo, dijo que la opinión de los vecinos de los departamentos Encón y de la población donde ella es dirigente, es principalmente por «los ruidos molestos, aquí en el pasaje Tres hay mucho adulto mayor, esta calle está llena de adultos mayores, hay muchos niños, hay mucha enfermedad por esa antena, hemos reclamado, hay muchos muertos de cáncer, entonces la gente no quiere la revisión técnica. Hicimos paro la otra vez, nos juntamos con la gente en la calle, todos estuvimos de acuerdo y por lo menos tres años atrás se paró esto, que no iban a poner la revisión técnica, y ahora vuelven con esto de ponerla, entonces la gente está disgustada en ese sentido», indicó.

Comentó que otra de las consecuencias es que se van a hacer ‘tacos’ en las dos calles. SEREMI DE TRANSPORTE

Por su parte el Seremi de Transportes, José Guzmán, ante la inquietud de los vecinos, señaló: «Primero consignar que el cierre de una planta de revisión técnica nunca es inmediato y que en definitiva no va a ser durante este mes, de todas maneras. Lo segundo, explicar los motivos por los cuales se decretarían estos cierres, que tienen relación con los tiempos y en que están estas plantas, tanto la de San Felipe como Los Andes. (…) Llevan funcionando estas plantas desde el año 2001 y su concesión debe haber terminado el año 2007, sin embargo se dispuso una prórroga a las concesiones de las plantas en toda la región hasta que comenzaran a operar todas o una parte de las nuevas plantas de revisiones técnicas correspondiente al proceso de modernización del sector, que se inició en el país en el año 2004 y que en nuestra región nos habíamos quedado rezagados. Este proceso de modernización ya comenzó hace varios meses en nuestra región, actualmente tenemos diez plantas con el nuevo sistema operando en varias provincias; en Los Andes tenemos una planta nueva, se encuentra totalmente operativa. Iniciado este proceso de modernización, este Seremi ha ido determinando el cierre definitivo de las plantas antiguas en forma paulatina y es ese proceso que en estos momentos estamos viendo en la provincia de San Felipe y Los Andes. Estos cierres responden a una modernización a nivel nacional que se traduce en mejores estándares de calidad en el proceso mismo de revisión técnica a los vehículos, lo cual conlleva a mayor seguridad para todos quienes conviven en las calles o autopistas de nuestro país, y además esto se traduce en mejoras económicas para los usuarios, puesto que las nuevas plantas representan tarifas menores a las antiguas. Finalmente hacemos un llamado a la tranquilidad de la provincia de San Felipe, ya que no es nuestra intención que se queden sin este servicio y por lo mismo es que estamos haciendo las gestiones de nuestra competencia para visar la construcción de la nueva planta de revisión técnica para la provincia, cuya concesión fue en el año 2016 por esta Seremi y que actualmente se encuentra en proceso de validación por parte del municipio de San Felipe. Además en los próximos meses contaremos con nuestra primera planta móvil en la región, la cual tendrá dedicación exclusiva para esta provincia mientras dure el proceso de construcción y puesta en marcha de la RT definitiva», finalizó.

Cabe recordar que fue el CORE Rolando Stevenson Velasco quien dio a conocer la posibilidad que San Felipe se quedara sin planta de revisión técnica.