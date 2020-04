ACTUALIDAD En prisión conductor ebrio tras accidente donde murió motorista en Panquehue

Tribunales En prisión conductor ebrio tras accidente donde murió motorista en Panquehue En prisión preventiva, formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, quedó el conductor del automóvil que impactó con una motocicleta cuyo conductor perdió la vida. El accidente se registró el domingo 19 de abril a eso de las 13:00 horas, aproximadamente en el kilómetro 17 de la ruta Troncal, comuna de Panquehue. La información fue proporcionada por el fiscal a cargo de este caso, Julio Palacios Bobadilla, agregando que el imputado, Rafael Silva Camus, de 39 años de edad, efectuado el examen del alcohotest arrojó 2,57 gramos de alcohol por mil en la sangre. No obstante, se está a la espera que llegue el examen de alcoholemia definitivo desde el Servicio Médico Legal. El fiscal Julio Palacios Bobadilla dijo que en este caso se aplica la 'Ley Emilia': "En este caso se formalizó por el delito de conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad con el resultado de muerte. La pena que en este caso él arriesga va desde los tres años y un día hasta los diez años de presidio, además con multas, cancelación de licencia de conducir", señaló. El fiscal explicó que antes de sentenciar a las penas descritas, se debe revisar si tiene irreprochable conducta anterior. No obstante, de igual forma una persona que no tenga irreprochable conducta anterior debe cumplir mínimo un año en la cárcel, según lo señala la ley. Recordar que la víctima fatal fue identificada como Manuel Espinoza Olivares, de 65 años de edad, domiciliado en el sector de Punta El Olivo. Se estableció un plazo para el cierre de la investigación de 120 días. La audiencia se realizó este martes 21 de abril a través de video conferencia.