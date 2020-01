ACTUALIDAD En Rancagua encuentran camiones robados de taller en calle Tacna en San Felipe

En Rancagua encuentran camiones robados de taller en calle Tacna en San Felipe Vehículos avaluados en unos 60 millones de pesos:Este 31 de diciembre: Gracias a un llamado de un testigo se logró ubicar ambos móviles en la región de O'Higgins. Mientras tanto la Policía de Investigaciones indaga a la banda delictual que estaría detrás de este millonario robo. En un galpón ubicado en la localidad de Doñihue, en Rancagua, fueron hallados los dos camiones que fueron robados por una banda delictual desde un taller ubicado en calle Tacna de la ciudad de San Felipe, hecho ocurrido en horas de la madrugada del 28 de diciembre del año recién pasado. El propietario de uno de los camiones, una tolva, Roque Pizarro, informó a Diario El Trabajo que el 31 de diciembre recepcionó información vía telefónica de un testigo que proporcionó antecedentes relevantes de la ubicación exacta de ambos móviles avaluados en cerca de 60 millones de pesos. "Estaban allá escondidos en Rancagua, en Doñihue, encontramos los dos camiones. Igual les sustrajeron cosas chicas, pero no les hicieron grandes daños. Como yo ofrecí un rescate, una persona me llamó y me avisó que estaban por allá. Los camiones estaban ocultos dentro de un galpón". El caso se mantiene en investigación por parte de la PDI y en la actualidad ambos móviles están en poder de sus propietarios. Roque Pizarro agradeció a Diario El Trabajo y a todas las personas que compartieron por redes sociales las fotografías de los camiones robados y que gracias a su difusión se pudo en poco tiempo lograr su ubicación. Pablo Salinas Saldías