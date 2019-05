En vacaciones de invierno cambiarían sentido del tránsito en calles de San Felipe

Ciclistas tendrán que cumplir las normas e ir en sentido del tránsito:

Real es la incertidumbre que tienen los sanfelipeños, tanto conductores como peatones y ciclistas, misma que se sustenta en el colapso que impera en nuestras calles a ciertas horas del día, y que genera gran estrés a las personas. También no se tiene claridad sobre cuándo serán cambiados los sentidos de tránsito en las vías que están programadas para ello, además del caos que generan ciclistas pedaleando en contravía por las nuevas ciclovías. De todos estos temas se refirió a Diario El Trabajo el Secplac de San Felipe, Claudio Paredes.

– ¿Cómo están las autoridades manejando este colapso vial en el damero de la ciudad?

– Nosotros la semana pasada sostuvimos una reunión muy importante con los distintos servicios públicos que aprobaron el Plan de Gestión de Tránsito, en esa reunión estuvo el Ministerio de Vivienda, el Serviu, la Secretaría de Transporte, la Unidad de Control de Tránsito y el Ministerio de Desarrollo Social. Este proyecto se viene gestionando desde el año 2009, cuando se ejecutó un estudio completo, muy acabado y que finalizó en 2013; ese estudio lo que busca es precisamente mejorar el sistema actual de tránsito, este sistema como todos podemos ver ya está colapsado, la idea es poder agilizar los desplazamientos de los vehículos entre sus puntos de partida y de término. Esto implica que necesariamente nosotros tenemos que eliminar media calzada de estacionamientos por las arterias que cambiarán de sentido del tránsito.

– ¿Por qué no se está ejecutando este Plan de Gestión de Tránsito?

– Actualmente eso no se ha hecho porque en primera instancia el proyecto no está terminado completamente, está en su fase de término, todavía quedan algunos elementos que tienen que ser ejecutados, como la iluminación que se está instalando en los paseos semipeatonales o bulevares, la sincronización de los semáforos nuevos y algunas obras como lomos de toro y señalética que se va a instalar durante este mes de mayo, eso implica que las ciclovías van a empezar a operar, una vez que el Municipio recepcione todo esto de parte del Serviu, nosotros pensamos que una vez que estén todas las condiciones técnicas de la estructura, viene el proceso siguiente que es el cambio de sentido de tránsito.

– ¿Para cuándo entonces estarán ustedes implementando estos cambios del sentido del tránsito?

– Aunque no hay una fecha exacta, nosotros pensamos que probablemente puede ser en las vacaciones de invierno, esto involucra que el municipio se hará responsable de informar junto con el Serviu por lo menos con anticipación a la comunidad, ya sea a través de los medios de comunicación o a través de la red con la que cuenta el municipio para que toda la gente esté informada, se socialice y busque sus alternativas de tránsito con tiempo y que no sea la gente pillada de improviso con estos cambios.

– ¿Qué harán ustedes con los ciclistas que transitan en contra vía por la calle y por las mismas ciclovías?

– Nosotros también además de hacer una difusión para los conductores, haremos una de los deberes y derechos del Ciclista, porque una vez que este Plan de Gestión de Tránsito esté implementado, ellos tendrán que cumplir también con las normas de tránsito, igual que los conductores, los ciclistas tienen que transitar por las ciclovías en el sentido del tránsito, no contra el tránsito.

– ¿Cuáles son las características de estas ciclovías?

– En el caso de las ciclovías que están dentro del damero central, éstas son unidireccionales (un metro de ancho), y en las ciclovías que van por las avenidas esas sí son de doble sentido, con un ancho de un metro para cada sentido. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a exigir, al igual que lo hacemos con los conductores de vehículos, que cumplan la norma, que los ciclistas también cumplan las normas.

– ¿Entonces el cambio de sentidos va sí o sí?

– Sí. Nosotros después de esta reunión a la que nadie faltó de los servicios públicos, no escuchamos alguna solicitud para que no se aplique este plan y el cambio de vías, ya los semáforos están instalados, hay más de mil millones de pesos que tienen que ser utilizados, por lo que la Municipalidad va a ser muy responsable en informar a todos sobre estos cambios, permitiendo que la ciudadanía se vaya acomodando. Esto implica también que las baldosas que están sueltas sean reparadas, la iluminación que esté funcionando bien y los semáforos que estén bien sincronizados.

– ¿Y cómo quedamos con el tema de los estacionamientos, seguirán en superficie?

– Bueno, el señor alcalde Patricio Freire llegó a un acuerdo con el gremio de los comerciantes para que mientras no se habiliten estacionamientos privados o públicos que absorban la demanda, aún se van a mantener los estacionamientos en superficie, aunque ya estén funcionando las ciclovías. Según entiendo ya existen tres estacionamientos privados que serán abiertos en superficie y hay también dos más que son subterráneos y se están construyendo, uno de ellos en Merced con Portus para 300 estacionamientos, y el caso del Hipermercado.

Roberto González Short