Policial Encuentran a salvo a niño de 8 años de edad extraviado en Santa María Con ayuda de Bomberos, Carabineros y vecinos: El menor se perdió mientras paseaba con sus perros la tarde noche de este martes. Su madre requirió ayuda a los organismos de emergencias y la comunidad para iniciar una intensa búsqueda hasta lograr localizarlo. A eso de las 21:30 horas de este martes se inició una frenética búsqueda de un niño de 8 años de edad con síndrome de Down, quien se extravió mientras paseaba a sus perros en el sector Lo Galdames en la comuna de Santa María. La madre del menor requirió ayuda a los organismos de emergencias tras la desaparición del menor, luego que éste saliera a pasear como de costumbre a sus mascotas cerca de su vivienda, y al caer la noche no regresaba. La búsqueda congregó a más vecinos e incluso a motoqueros luego que la noticia se difundiera a través de redes sociales, reportando la desaparición del menor. Al lugar concurrió personal de Carabineros y dos unidades de las compañías de Bomberos de Santa María, quienes se dispersaron por diferentes lugares para dar con el paradero del niño. En este sentido el Relacionador Público de Bomberos, Diego Arancibia Rodríguez, señaló a Diario El Trabajo que luego de un lapso de tiempo y gracias a la cooperación de la comunidad, el menor fue encontrado a salvo deambulando en un predio agrícola. “El niño había salido de su casa, algo normal que hace, salir a pasear a sus perros, pero transcurridos unos 45 minutos el niño no había regresado, por lo tanto su madre nos llamó para pedirnos ayuda en su búsqueda. Rápidamente se activó el Grupo de Rescate del Cuerpo de Bomberos, con el apoyo del Grupo Rescatistas Voluntarios que tenemos en Santa María. Al llegar al lugar, por redes sociales ya habían llegado algunos motoristas que recorrieron el sector en los cerros mientras Bomberos se organizaba, encontrando al niño en un predio agrícola gracias a unos vecinos”. El menor fue auxiliado por un enfermero voluntario de Bomberos, observándose que solo mantenía unas espinas en sus piernas; “pero ninguna herida de consideración, bien de ánimo, contento porque venía dentro de un carro bomba para luego ser regresado a su madre”, concluyó Arancibia.

