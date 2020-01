ACTUALIDAD Dan de alta a pequeño niño de 10 años que padece inusual enfermedad

Encuentran murciélago con rabia en los alrededores del Puente El Rey El Instituto de Salud Pública confirmó a la Autoridad Sanitaria del Valle de Aconcagua, que uno de los murciélagos encontrados días atrás en las inmediaciones del Puente El Rey estaba infectado con rabia. La confirmación, según la jefa de la Autoridad Sanitaria, la químico farmacéutica Claudia Abarca Cataldo, se entregó este día martes: "Hoy (ayer) durante la mañana ya se desplegó nuestro equipo de epidemiología, el que se hace cargo de todo lo que es las personas alrededor donde se detectó el murciélago, y se hace todo lo que es por salud pública, el contacto directo con las personas y/o paralelamente el equipo de zoonosis se va al sector, revisa y ve efectivamente el lugar o el hábitat del murciélago, o si este cayó cerca de la casa y efectivamente hay una colonia. Con ese análisis se determina el foco y posteriormente nuestro radio de acción porque lo que viene ahora, que no tiene que ir más de allá de 15 días, es hacer todo lo que se llama organización y coordinación con el Cesfam y se procede a hacer también la vacunación de todas las mascotas, perros y gatos que estén en un radio de afectación que sería importante cubrir", señaló. – ¿Ese tema es más que nada de prevención? – Es netamente de prevención, porque en el fondo el contacto lo que hace como decía en la parte de epidemiología, es revisar las personas, saber el estado y se contactan con el Cesfam para saber si ha habido consultas o casos que sean necesarios de analizar, y posteriormente y en no más de 15 días, tenemos que hacer nuestra campaña de vacunación a las mascotas. Indicó Claudia Abarca que hasta el momento es uno solo el murciélago que sale positivo, el cual fue encontrado en el sector del Puente El Rey. Por lo mismo llamó a la comunidad a tener tranquilidad; "porque estamos haciendo todo nuestro trabajo, desplegando todas las líneas de acción y nosotros vamos a llegar precisamente a todo el sector que pudiese estar afectado, y vamos a través del Cesfam informar cuando se hace el operativo de la campaña de rabia de las mascotas, para que las personas se acerquen y lleven sus mascotas y reciban su vacuna antirrábica", dijo Abarca. Fue enfática en señalar que cada vez que se encuentra un murciélago, se tiene que enviar al Instituto de Salud Pública para confirmar o descartar que tenga rabia. LA RABIA La rabia transmitida por murciélagos, o zoonosis rábica por quirópteros, es una afección emergente de amplia distribución mundial que afecta a animales muy diversos, incluidos los murciélagos (ya sean o no hematófagos). Es debida a un virus que afecta a animales domésticos y salvajes, propagándose a las personas a través del contacto con la saliva infectada por mordeduras o arañazos. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es casi siempre mortal. La rabia transmitida por murciélagos es la segunda causa de mortalidad mundial, tras la transmitida por cánidos. Los murciélagos son la principal fuente de infección en los casos mortales de rabia en los Estados Unidos y Canadá. La rabia del murciélago se ha convertido recientemente en una amenaza para la salud pública en Australia, América Latina y Europa Occidental. Sin embargo, en estas regiones el número de muertes por rabia transmitida por murciélagos es inferior a las causadas por mordeduras de perros infectados. En el Día Mundial contra la Rabia, el 28 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se unen con la meta común de eliminar la rabia humana y controlar la enfermedad en animales. Cada año, unas 60.000 personas mueren a causa de la rabia. La fecha fue escogida en homenaje a Louis Pasteur a quien se debe la primera vacuna contra la rabia, y el descubrimiento de que no se trataba de una bacteria sino de un virus.