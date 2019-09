ACTUALIDAD Fulminante infarto le quita vida a ex funcionario municipal en plena Avenida Yungay

Casi 30 mil pensionados recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias en Valle de Aconcagua Policial Encuentran sin vida a joven de 28 años de edad desaparecido desde el fin de semana Presunto suicidio en cerro El Llano: Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI efectuó las pericias para determinar la causa y data de muerte del joven. Sus familiares habían estampado una denuncia por presunta desgracia en Carabineros de San Felipe. Como Jonathan Leonel Muñoz Valdivia fue identificado el joven de 28 años de edad que se habría suicidado en una quebrada del cerro El Llano de la comuna de Putaendo, siendo descubierto por un criancero alrededor de las 17:00 horas de ayer lunes.

Según los primeros antecedentes policiales de este caso, sus familiares durante la mañana de ayer habrían estampado una denuncia por presunta desgracia en la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe, debido a que el joven se encontraría desaparecido desde el pasado fin de semana.

Tras el hallazgo del cadáver, se constituyó personal de Carabineros al sitio del suceso, informándose del hecho a sus familiares y al Fiscal de turno que dispuso que las pericias las realizara la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes.

Durante el resto de la jornada de este lunes, la policía civil inició las investigaciones para determinar las causas y la data de muerte del malogrado joven, desconociéndose hasta el momento la compleja situación que estaría atravesando el actual fallecido, quien registraba domicilio en la comuna de Putaendo.

Pablo Salinas Saldías