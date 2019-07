ACTUALIDAD Entre la vida y la muerte se debate imputado que intentó quitarse la vida en el Tribunal

Este viernes habrá una prueba de jugadores para las series menores del Uní Uní Policial Entre la vida y la muerte se debate imputado que intentó quitarse la vida en el Tribunal Podría quedar en estado vegetal: Hermanas exigen más información y respuestas a diferentes dudas que plantearon sobre lo sucedido. Grave, internado en la UCI del Hospital San Camilo y con riesgo de quedar en estado vegetal, permanece un hombre de 42 años de edad identificado como Alberto Gallardo Gallardo, quien tras pasar a control de detención el día sábado y quedar en prisión preventiva por infracción a la ley de drogas, intentó ahorcarse al interior del calabozo del Tribunal de Garantía de San Felipe, utilizando para ello una frazada, según el comunicado de Gendarmería.

Alberto Gallardo Gallardo fue detenido en el sector Las Cuatro Villas por personal del OS-7 Aconcagua junto a otras dos mujeres, entre ellas un apodada como ‘La Chaucha’ (mujer que se hizo conocida luego que se viralizara un video) por infracción a la ley de drogas. Las mujeres quedaron en libertad con medidas cautelares.

Nuestro medio encontró a las hermanas del imputado, ‘R’ y ‘A’, quienes accedieron a conversar resguardando por seguridad sus identidades: «No tenemos mucha información porque se supone que en Gendarmería están haciendo un sumario interno, tenía que estar con custodia de Gendarmería, no sabemos cómo le llegó la frazada tampoco, si es que estaba antes de que él entrara en el calabozo o si se la gestionaron de alguna manera, no lo sabemos, no tenemos conocimiento de eso, estamos solamente especulando, pero encontramos gravísimo que no tenga custodia de Gendarmería. Se supone que un preso tiene que estar con custodia de Gendarmería, no permanentemente, pero sí vigilado por una persona y hay cámaras; no entendemos cómo pudo pasar que él haya estado colgado más de tres minutos y con lo que te demoras en sacarle el borde a una frazada», dice la hermana ‘R’.

– ¿Cuál es la información que tienen ustedes?

– Es la única información que tenemos, porque nadie nos ha querido decir nada más, de las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos en este pésimo desenlace.

– ¿Cuál es la situación actual de su hermano?

– Crítico, no sabemos si él puede quedar con daño cerebral, puede quedar vegetal o puede ocurrir un milagro, no sé, no nos conozca a todos, no lo sabemos… solamennte.

– Él está hospitalizado en este momento, ¿dónde?

– Está en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Camilo.

– ¿Cómo se enteran de toda la situación, de cómo cayó detenido?, porque él cae detenido por infracción a le ley de drogas.

– Sí, pero no teníamos conocimiento de que él estaba siendo procesado por esta causa, solamente como familia estamos pendientes de él. Él es una persona que está en situación de calle hace muchos años, pero siempre tenemos contacto con él, siempre va a nuestra casa a comer, a ducharse, a todo.

En el momento su otra hermana que identificamos como ‘A’, dice que lo más que le llama la atención sobre la situación de su hermano, es que estén sueltas estas dos mujeres, «porque se supone que la droga, lo que salió en el diario, que fue incautada en su casa… mi hermano no vive ahí… vive en la calle… se supone que a mi hermano le encontraron cinco papelillos y ellas viven preguntando que si mi hermano sigue vive o no sigue vivo», dice A.

Prosigue su otra hermana señalando que ignoran lo que pasó: «No sé si lo están amenazando, a lo mejor lo hizo porque lo amenazaron que se echara la culpa, no lo sabemos, estar con estas personas que son microtraficantes, o sea entrecomillas se supone que están infringiendo la ley de drogas, y quedas por una medida cautelar cien días para la investigación», dice ‘R’.

– ¿Había quedado en prisión preventiva?

– Él sí, pero las otras personas no… porque obviamente si son traficantes van a tener los medios como para pagarse un abogado particular.

Reiteran que su hermano vive en situación de calle: «Sí porque él ha tenido siempre el apoyo de nosotras, nosotras lo hemos internado en clínicas privadas, lo tuvimos hasta en una iglesia evangélica para que, no sé, le entrara Jesús en el cuerpo, pero no… la droga es mucho más fuerte, sobre todo porque estas personas usan a estos cabros que andan botados en la calle de burreros… como perros, le sacan la cresta para darle un mono, dos monos cómo le dicen ellos. Ese tipo de personas deberían estar presas, ni siquiera darle la opción de que se paguen un abogado, o sea de ahí sale la lacra y la cagá que tenemos acá en el país en esta cuestión de la pasta base», dice ‘R’.

– ¿Qué esperan ustedes de todo esto?

– Esperamos tener respuestas… respuestas. Yo no quiero demandar al Estado, nada, yo quiero saber lo que pasó con él. Sí, está bien, es una persona en situación de calle, pero tiene una familia detrás.

– ¿Él está en situación de calle por una decisión personal?

– Decisión personal… por adicción.

– ¿Tienen esperanzas que se pueda recuperar?

– Esperamos… el milagro.

– ¿Cómo se llama él para que ustedes lo digan, porque muchas veces se nos critica que no damos los nombres?

– Sí, tengo entendido que salió en las noticias… en el diario El Trabajo me parece, pero él no sale identificado, sale cómo el hombre que está detenido.

– ¿Cómo se llama?

– Él se llama Alberto Gallardo Gallardo.

– ¿Su edad?

– Tiene 42 años y hoy (ayer) es su cumpleaños… está en la UCI MINISTERIO PÚBLICO

En tanto el fiscal jefe del Ministerio Público de San Felipe, Eduardo Fajardo de la Cuba, dijo lo siguiente sobre esta situación: «Sí, Gendarmería puso en conocimiento de este hecho a la Fiscalía con un parte denuncia que debería llegar materialmente el día de hoy (ayer), lo cual debería derivar en una investigación para efectos de establecer lo que sucedió en los calabozos del Tribunal de Garantía de San Felipe, en torno a un intento de suicidio de una persona que estaría en estado grave en el Hospital San Camilo, producto de un control de detención por un procedimiento policial que hubo el fin de semana por personal del OS-7, con un allanamiento a diversos domicilios donde se detuvo a tres personas», señaló el persecutor jefe. COMUNICADO GENDARMERÍA

Bajo el titular sugerido ‘Gendarme logra evitar suicidio de imputado en tribunales de San Felipe’, desde la oficina de relaciones públicas de Gendarmería se emitió el siguiente comunicado:

«Hombre de 42 años, que intentó quitarse la vida con una frazada, se mantiene en la UCI del hospital local.

«El gendarme primero, de iniciales M.C.P., le salvó la vida al imputado A.U.G.G., quien intentó suicidarse mientras se encontraba en los calabozos del juzgado de garantía de San Felipe y luego de que se determinase su prisión preventiva mientras dura la investigación por el posible delito de tráfico de drogas.

«El hecho ocurrió cerca de las 13:30 horas del pasado sábado. En momentos que el funcionario de Gendarmería realizaba una ronda por las dependencias se percató que el hombre de 42 años de edad intentaba ahorcarse con una frazada. De inmediato el gendarme procedió a cortar el género, protegiendo así la vida del individuo.

«Una vez evitado el intento de suicidio, el efectivo llamó a personal del SAMU del hospital San Camilo, el cual llegó raudamente hasta el lugar y procedió a efectuar maniobras de reanimación mientras eran custodiados por el gendarme segundo S.L.G. y el gendarme H.J.C. De igual manera, el jefe del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe, mayor Brayan Silva Vergara llegó hasta la dependencia del poder judicial para apoyar en el procedimiento e instruir sobre el mismo.

«El alcaide del establecimiento penitenciario de San Felipe destacó que ‘en momentos en que se encontraba en calabozos de este tribunal el imputado intenta ahorcarse. El personal se da cuenta de la situación, reacciona y corta el vínculo, salvándole la vida al imputado. Se activan los protocolos correspondientes, se llama al SAMU y éste lo atiende de manera inmediata, lo estabiliza y lo envía al hospital San Camilo de la ciudad de San Felipe’».

«El mayor Silva agregó que ‘quiero destacar el actuar del personal de servicio que se encontraba en tribunales, ya que gracias a la pronta reacción se pudo salvar la vida del imputado. De acuerdo a las instrucciones de este jefe de unidad se activaron todos los protocolos correspondientes’».

«Finalmente, el imputado fue trasladado hasta el hospital San Camilo, manteniéndose hasta el día de hoy en la UCI del nosocomio. Además, se informó telefónicamente a fiscal de turno, quien ordenó remitir la documentación respectiva al ministerio público». Mañana viernes por la tarde parte histórico proceso de cambio en sentido de las calles »