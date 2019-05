Entregarán máquina de ventilación a joven que sufre de Atrofia Muscular Espinal

Luego que los medios publicáramos su historia:

Una vez más el Cuarto Poder de nuestro país hizo de las suyas y fue en ayuda de la familia del joven de 12 años, Leonel Irarrázaval Prado, quien padece de una enfermedad llamada AME, que es una Atrofia Muscular Espinal tipo 2, que necesita aunque usted no lo crea de un medicamento que vale 500 millones de pesos. Son cuatro dosis anuales cada una cuesta la no despreciable suma de 66 millones de pesos.

Su madre Alejandra Prado, presentó un Recurso de Protección pues es la única manera que el Estado le puede comprar el medicamento. Al respecto ya hay fallos de la justicia donde condena al Estado de Chile a proporcionar el medicamento. Sin embargo, mientras eso llega a buen puerto la madre nos comentaba y pedía a las autoridades poder agilizar la entrega de una máquina de ventilación llamada Bipap que ya la había solicitado, pero hasta el día de nuestra crónica o denuncia no tenía respuesta de las autoridades pese que a que la solicitud llevaba dos meses. Esta máquina le ayuda a su hijo para que le avise cuando le falta el oxigeno.

Pues bien y por arte de magia este viernes una vez aparecida la historia en nuestra edición la directora del Servicio de Salud Aconcagua ingeniera comercial Susan Porras Fernández, indicó que de aquí al día miércoles la familia de Leo va a contar con la máquina de ventilación. Junto con ello reconoció que el día anterior de aparecida la nota en nuestro medio, Alejandra Prado se acercó al SSA, «el día de ayer (jueves) la señora Alejandra Prado se acercó al Servicio de Salud para decirnos que estamos atrasado con el tema del Bipap, efectivamente la solicitud se había realizado el 27 de marzo y ahí estábamos haciendo las gestiones con el Ministerio de Salud, que son quienes nos envían el equipo y de aquí al miércoles vamos a ser entrega al Leonel de este equipo, porque por lo tanto no tendríamos inconvenientes de hacer toda la asesoría con el equipo clínico de cómo se hace el manejo del equipo de ventilación», indicó Porras.

Reconoció que hay listas de espera para la entrega de este equipo, «hay una demanda superior a la que se puede dar respuesta y también se tienen que coordinar los equipos clínicos que van a ser las visitas a los pacientes, porque no es que le entregue el equipo y no se le da ninguna prestación adicional, sino que hay un equipo profesional especializado que permanentemente les va a ser visitas para apoyar a él a la familia con el uso del equipo y todas las terapias que les tienen que realizar» señaló la directora. Reiteró y se comprometió la directora que el miércoles le van a hacer entrega del equipo de ventilación a la familia de Leo.

¡Estaremos atentos!