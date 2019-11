Esperó más de 14 horas en Servicio de Urgencias para que le aliviaran fuertes dolores

Llegó a las 6:50 del lunes y salió el martes a las 01:30 horas:

Muy acongojada llegó hasta nuestra Sala de Redacción una vecina sanfelipeña, para interponer un reclamo público contra el Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo, esto porque tuvo que esperar casi veinte horas para que su nuera pudiera recibir atención y medicamentos. Esto ocurrió durante todo el día lunes y madrugada del martes.

ESPERÓ POR HORAS

Doña Silvia Arancibia García habló con Diario El Trabajo sobre esta situación: «Yo llevé a mi nuera Claudia Ponce López a Urgencias del Hospital San Camilo, el día lunes a las 6:50 horas, muy temprano en la mañana. En ese momento sólo habíamos tres personas en toda la sala de espera, creímos que cuando nos llamaron a las 7:15 horas ya nos atenderíamos; mi nuera con fuertísimos dolores abdominales que la tenían muy mal. Luego de eso seguimos esperando y esperando (…) las horas pasaban y más gente iba llegando, seguimos esperando así todo el día, sin comer nada, así transcurrió todo el día, cada vez que pregunté por qué no nos atendían, nos dijeron que teníamos que esperar, pero vimos cómo llegaban algunas personas y a veces las pasaban al tiro, a mi nuera no, hasta que eran ya las nueve de la noche, las nueve de la noche y nada que nos atendían, hasta que reclamé al médico en el pasillo, y ahí me pasaron a mi nuera. Se hicieron los exámenes y todo lo demás, salimos de Urgencias hasta la 1:30 de la mañana del martes, prácticamente una atención de 19 horas para recibir el medicamento. Hago este reclamo porque veo también a otras personas que no reclaman, espero que esto no le ocurra nadie más», dijo Arancibia.

HOSPITAL RESPONDE

Consultado el centro médico por la lentitud en esta atención, se nos respondió lo siguiente: «La Urgencia del Hospital San Camilo ha visto un aumento en la cantidad de pacientes que concurren hasta sus dependencias debido a la paralización de los Centros de Salud Familiar, lo que ha aumentado los tiempos de espera en aquellos casos que no son de gravedad desde el punto de vista médico, es decir, que de no mediar una atención oportuna, pueden agravar el estado de salud del paciente. Asumiendo esta realidad, el establecimiento cuenta con las herramientas necesarias para pesquisar aquellos casos sin gravedad en que el paciente de igual manera se pueda complicar dentro de su espera, como por ejemplo, volver a categorizar, que fue lo que se hizo con esta usuaria.

Debido a lo anterior, la consultante (Claudia Ponce López), quien ingresó con dolor abdominal, fue atendida de igual manera con una batería de exámenes y aplicación de los medicamentos atingentes a su dolencia, siendo derivada a su centro de salud para continuar con el tratamiento, el cual quedó indicado dentro de la atención, ya que su cuadro no requería hospitalización.

Es importante mencionar que en casos de contingencia como éstas, la comunidad debe saber que existen diversas alternativas de atención, como por ejemplo el fono SALUD RESPONDE, 600 360 7777, el cual permite orientar a la población acerca de la mejor decisión a tomar respecto de dónde consultar o qué acciones realizar. Por otro lado, el Servicio de Salud Aconcagua cuenta con una aplicación para el teléfono (triage app) que permite revisar en tiempo real el estado de las urgencias de los diversos hospitales de la red».

Roberto González Short