Esta semana rigen horarios y servicios municipales más restringidos en San Felipe Basura, Cementerio, Licencias, Permisos y ferias: Variada fue la información de interés público dada a conocer la mañana de ayer lunes a Diario El Trabajo por Patricio González, administrador municipal de San Felipe. La autoridad explicó que el Toque de Queda alteró los horarios y recorridos de los camiones recolectores de basura domiciliaria, lo que también significa que los vecinos tendrán que sacar sus residuos más temprano que lo habitual. «La recolección de basura se hará en el centro de San Felipe hasta las cinco de la tarde y el resto de la jornada se modificará hasta las 20:00 horas dado el Toque de Queda, lo que significa que el recorrido debe terminar antes, y en el caso de existir algún recorrido que ha quedado inconcluso, éste se retomará al día siguiente como parte de las tareas diarias. Esto lo estamos llevando a cabo por la limitante del Toque de Queda», dijo González. CEMENTERIO MUNICIPAL También se dio a conocer información referente al Cementerio Municipal de nuestra comuna, «el Cementerio Municipal queda al igual que todos los demás servicios municipales, ahí será desde las ocho de la mañana hasta las 13:00 horas se atenderá público, en este caso hay una limitante y por eso la doy a conocer, es que si algún vecino tiene que llevar algún difunto a nuestro cementerio, la limitante de ingreso es de no más de 20 personas, justamente también para que no existan las aglomeraciones y por lo tanto de esta manera contribuir al cuidado de cada uno de nosotros», agregó el administrador municipal. FERIAS SUSPENDIDAS También González se refirió a las ferias en nuestra comuna, «las ferias como ya antes lo señalamos, Diego de Almagro en Población San Felipe, se va a suspender su funcionamiento hasta nuevo aviso; en esa es la que nosotros como Municipio podemos influir directamente, pues la misma se realiza en un espacio público, y las otras ferias entiendo que van a reconsiderar sus horarios, entiendo que la feria de Yungay, consideramos que es prudente mantenerla hasta las 13:00 horas, lo más probable es que ellos mismos informen muy prontamente su horario de atención. Yo creo que en ese sentido reducirán su horario. En cuanto a Afema, entiendo que atenderán hasta las 16:00 horas los lunes y los jueves. Nosotros no podemos pasar por encima de una decisión de ellos porque son privados y por lo tanto ahí corresponde a la Autoridad Sanitaria en el caso que exista alguna otra modificación o instrucción del Gobierno, reducirla o cerrarla en definitiva si es necesario», recalcó González. PERMISOS DE CIRCULACIÓN El funcionario municipal también se refirió al tema del pago de permisos de circulación de vehículos, «el pago de permisos de Circulación solamente se realizarán en el Municipio hasta las 13:00 horas durante esta semana, a menos que ocurra alguna alteración durante estos días, pero principalmente lo que hemos hecho es el llamado y lo volvemos a reiterar a todos los vecinos de nuestra comuna, que si pueden realizar el trámite de pago vía Online que lo hagan, esa es la manera más segura hoy día de poder contribuir a este llamado a que la gente no salga de sus casas, así que si bien tenemos un servicio reducido insistimos en que este trámite se haga Online (…) los puntos de venta de estos servicios de pago de permisos de circulación los eliminamos, solamente dejamos habilitados el punto del salón de Tesorería Municipal con los resguardos necesarios para que no existan aglomeraciones, o sea, que no más de 20 personas estén en ese salón haciendo este trámite, también reducimos casi la totalidad de los otros servicios municipales solamente estamos entregando algunos certificados qu8e sean muy importante para las personas, y las licencias para conducir solamente aquellas que tengan alguna urgencia como son los casos de conductores de taxis colectivos, microbuseros y camioneros», dijo Patricio González. Roberto González Short