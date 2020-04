ACTUALIDAD Familias de Tres Esquinas por fin tendrán agua potable en sus casas

Largas filas de personas despedidas para cobrar seguro de cesantía en San Felipe

Estado de Catástrofe golpea frontalmente a comerciantes y sus empleados

Pintan la fachada del Club de Tenis

Suspenden rodaje de película en San Felipe por emergencia sanitaria Covid-19

Municipio prorrogó por buen servicio concesión de parquímetros Crónica Estado de Catástrofe golpea frontalmente a comerciantes y sus empleados Según lo confirma Luis Salinas, de la Cámara de Comercio: Para nadie es un secreto que todos lo estamos pasando mal desde que se instaló el Estado de Catástrofe en todo el país, con miles de negocios que permanecen cerrados a falta de clientes y por las prohibiciones de vender algunos productos u ofrecer servicios turísticos o gastronómicos. Es por ello que Diario El Trabajo habló hoy miércoles con Luis Salinas Espinoza, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, sobre la realidad que viven los comerciantes de nuestra comuna. – ¿Qué está haciendo la Cámara de Comercio por sus socios afiliados? – La verdad es que la Cámara de Comercio prácticamente está atada de manos, puesto que es una institución sin fines de lucro, de manera tal que solamente hoy día estamos abocados a brindar un apoyo más de información que alguna otra ayuda, no existe algún resorte para ayudar a nuestros socios afiliados. Chile en general depende del Gobierno Central y las autoridades locales tienen hoy en día la posibilidad de brindarnos algún apoyo. – ¿Cuántos socios activos tiene la Cámara y cuál es su mayor problema? – La Cámara de Comercio de San Felipe tiene aproximadamente 400 socios vigentes. La gran problemática que nosotros tenemos como comerciantes en San Felipe, y creo que ha sido una de las peores situaciones que se están viviendo, es que hay un alto porcentaje de comerciales cerrados como son los gastronómicos, y otros que por decisión propia de sus dueños cerraron al público, como las tiendas por ejemplo, obviamente los supermercados no van a cerrar. – ¿Supone usted que algunos comerciantes lleguen a quebrar tras esta pandemia? – Mire desde ya están quebrando algunos comerciantes, es una lástima, por eso digo que esta es una de las situaciones complejas que está viviendo el comercio en generalm estamos hablando a nivel nacional, tanto los pequeños como los grandes empresarios están sufriendo el mismo flagelo. Cuando tú no tienes la posibilidad de trabajar de una forma normal, y en donde el consumo es de cero como los restaurantes, por ejemplo, he ahí entonces el problema, mucha gente deja de comprar. – ¿Las autoridades sanfelipeñas han mencionado algún ‘rescate’ o ‘perdonazo’ en materia del pago de patentes a los comerciantes? – Lo decía recién hoy día, creo que se depende del Gobierno Central, las autoridades locales están abocadas en acatar las instrucciones que vienen del Gobierno Central, pero aquí a nivel local no he visto que estén atendiendo público por este tema de la cuarentena. – ¿Cuál es el peor escenario que usted proyecta para el comercio sanfelipeño? – El peor escenario que yo podría visualizar es que no se tomaran las medidas para apoyar al comercio general, gremio que aportamos el 84% de la dotación laboral, porque cada negocio que cierra no solamente cierra el locatario o el dueño del local, sino que afecta al resto de la gente que trabaja en ese negocio. Hay que ver muchísimo lo que es la cesantía que está ya aumentando, y si no se toman medidas por el Gobierno Central en apoyo del comercio, con algunos créditos blandos, en alguna posibilidad de venir en ayuda de frente, pero ellos con los ofrecimientos que oímos al Presidente anunciar, pero en la práctica nada de eso es real, a mí me tocó ir a hablar a un banco por temas de un crédito y me respondieron que ellos ‘aún no tienen instrucciones’ para poder acoger este tipo de solicitudes. – ¿Cree usted que se dispararán los robos en los locales comerciales? – Espero que no. Es como natural, si llegamos a tener algunas situaciones en este sentido, espero en Dios mediante que no acontezca, pero todo indica que va a ser así. Esto irá en aumento, entonces si esto se expande seguramente el Gobierno Central pediría que se cierre la mayoría de los locales comerciales (…) lo que nos ayuda es que hoy día con el Toque de Queda en algo ayuda, los delincuentes son más audaces que los encargados de custodiar el orden público. Roberto González Short Pintan la fachada del Club de Tenis » Largas filas de personas despedidas para cobrar seguro de cesantía en San Felipe