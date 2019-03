Este 2 de mayo parte esperado juicio oral por homicidio de Marjorie Varas

Fiscalía persigue pena de presidio perpetuo:

El imputado Sebastián Godoy Godoy podría ser condenado por homicidio calificado, como acusa la Fiscalía, en tanto la Defensa debatirá que se trató de un homicidio simple.

Para el próximo jueves 2 de mayo se tiene contemplado el inicio del esperado juicio que pretende esclarecer los hechos sobre el macabro asesinato de Marjorie Varas Cataldo, donde el único imputado por este crimen, Sebastián Godoy Godoy, arriesgaría penas que podrían alcanzar el presidio perpetuo.

Así lo confirmó a Diario El Trabajo el Fiscal Alejandro Bustos Ibarra, quien presentará el caso ante el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe para dar cumplimiento al proceso judicial, a solo días de cumplirse dos años del escalofriante asesinato ocurrido en Llay Llay, persiguiendo que se condene el delito por homicidio calificado, mientras que la defensa sostendrá un homicidio simple.

«Nosotros alegamos que en este homicidio concurren las calificantes de alevosía y ensañamiento. Distinto es lo que pueda argumentar la defensa, pero no controvirtió los medios probatorios, los cuales la Fiscalía pretende acreditar los hechos en el juicio oral».

– ¿Se persigue una pena desde los 15 años a presidio perpetuo?

– Como Fiscalía estamos solicitando una pena de presidio perpetuo, ahora el tramo a imponer, si es que se establece que es un homicidio calificado, comienza en 15 años y un día hasta presidio perpetuo.

– ¿En qué se sostienen las calificantes de alevosía y ensañamiento?

– La tesis de la Fiscalía se sostiene en el ensañamiento por la forma de la agresión, habrían lesiones que habrían sido efectuadas que van más allá de lo necesario para causar la muerte, destinadas a infringir dolor. Entendemos que en todo el contexto que está tramado por el imputado que se ve en la circunstancia que la víctima haya quedado en las más absoluta indefensión, de estar sola en el domicilio y en el contexto que el imputado haya buscado que la víctima no estuviese en condiciones para prever un ataque y poder defenderse.

– ¿Qué pruebas documentales y testigos participarán en el juicio?

– Hay harta prueba testimonial, está la familia que brinda información del contexto en que esto se produce, las circunstancias posteriores además, harto personal policial que participó en distintas diligencias que permitieron recabar indicios de la participación del imputado como el autor de los hechos. Hartos documentos donde se plasman conversaciones entre la víctima y el imputado, que dan cuenta de la relación que mantenían además de la concurrencia del imputado al domicilio de la víctima que había sido previamente acordado, informes psicológicos del imputado que dan cuenta que no existe alguna patología que afecte su capacidad de decisión, por lo tanto es imputable por estos hechos, y además de fotografías del sitio del suceso y autopsia, además de otros medios probatorios tendientes a acreditar los hechos que se le atribuyen.

Pablo Salinas Saldías