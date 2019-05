ACTUALIDAD Este 3 de junio parte nuevo juicio oral contra exparvularia acusada de abusos sexuales a niño con síndrome de Down

Solitario delincuente tiene de ‘casero’ local de ‘Don Yayo’ en calle Traslaviña Policial Este 3 de junio parte nuevo juicio oral contra exparvularia acusada de abusos sexuales a niño con síndrome de Down Acusada cumple condena de 5 años y un día por un hecho: Tras la anulación parcial del juicio ordenada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso por los tres restantes hechos contra la misma víctima, se efectuará un nuevo juicio en contra de la mujer. Para este próximo lunes 3 de junio quedó fijada la realización de un nuevo juicio en contra de la ex asistente de párvulos Liliana del Tránsito Arancibia Nieto, quien será acusada de tres hechos de abuso sexual en contra de un niño con síndrome de Down ocurrido en el Colegio Horizonte de San Felipe el año 2014.

Así lo anunció a Diario El Trabajo el Fiscal de Delitos Sexuales, Alejandro Bustos Ibarra, sosteniendo que durante la realización de este nuevo juicio que en su oportunidad fue anulado parcialmente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, «se enjuiciará por tres delitos de abuso sexual en contra de un menor de 14 años».

Cabe señalar que la profesional juzgada fue sentenciada por uno de los hechos sobre esta misma víctima, a cumplir una pena de cárcel de 5 años y un día, cuya pena se encuentra firme y ejecutoriada por la justicia.

En esta oportunidad, Liliana Arancibia podría ser declarada por el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, culpable o inocente de los otros tres cargos de abuso sexual que acusa la Fiscalía, para lo cual deberá conformarse una nueva terna de jueces que resolverán en su veredicto luego de las pruebas que expondrá el Ministerio Público sobre este caso.

Pablo Salinas Saldías