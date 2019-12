ACTUALIDAD Este lunes realizarán preparación de juicio por homicidio de Pedro Vergara Lobos

Perpetuo Calificado para Miguel Espinoza, por violar y acabar con la vida de Ámbar Lazcano Tribunales Este lunes realizarán preparación de juicio por homicidio de Pedro Vergara Lobos En el Juzgado de Garantía de San Felipe: En entrevista dada a Diario El Trabajo por la esposa del fallecido, expresó estar ansiosa de que se haga justicia tras el brutal asesinato ocurrido el 25 de enero de este año en la comuna de Catemu. Asimismo, se estima que el juicio oral se llevaría a cabo dentro del primer trimestre del próximo año 2020. Este lunes 23 de diciembre se llevaría a cabo la audiencia de preparación de juicio en el Juzgado de Garantía de San Felipe, por el robo con homicidio de Pedro Vergara Lobos, de 36 años de edad, y robo con violencia e intimidación, a una transportista de locomoción colectiva ocurrido en el sector La Colonia de Catemu. Esta nueva fecha se agendó debido a que la audiencia fijada para el 12 de diciembre debió ser suspendida, luego que uno de los imputados por este crimen no habría sido notificado por encontrarse recluido en la cárcel de Valdivia. Como se recordará, los imputados Bryan Jeremy Cavieres Vera, alias 'El Peruano', y Gabriel González Guerra, apodado 'El Gaviota', habrían concertado el 25 de enero de este año cometer el asalto a una conductora de un colectivo, de 61 años de edad, de recorrido Catemu – El Cobre, premunidos de un arma de fuego. Precisamente en el sector de La Colonia, Pedro Vergara Lobos habría intentado repeler el robo del vehículo de la transportista, siendo asesinado de un disparo en la cabeza, luego de lo cual los delincuentes huyeron en la camioneta del fallecido para abandonarla horas más tarde en la comuna de Llay Llay. Tras las diligencias efectuadas por la Policía de Investigaciones, 'El Gaviota' fue detenido en un sector rural de Catemu, mientras que 'El Peruano' fue capturado en la comuna de Ovalle, intentando escapar de la justicia. González Guerra enfrenta además una acusación de homicidio como presunto autor de la muerte de Manuel Ahumada Galdames, de 27 años de edad, quien falleció el 3 de noviembre del año pasado, producto de un disparo en el tórax en pleno centro de la comuna de Catemu. La esposa del fallecido Pedro Vergara Lobos, Macarena Salgado, afirmó a Diario El Trabajo que como familia esperan ansiosos la realización del juicio oral que podría desarrollarse en marzo o abril del año 2020, esperando que se aplique el máximo rigor de la Ley por el brutal asesinato del padre de familia. "Estamos ansiosos por el tema que queremos que se haga justicia luego, aunque ellos están en la cárcel, pero estamos esperando ver los años que se le dan para el crimen que cometieron. Siempre va a ser un tema que nos va a afectar para toda la vida, pero se sobrelleva ya con el tiempo. Pero estamos muy ansiosos cómo va a terminar todo. Yo recibí ayuda de la Corporación de ayuda a las Víctimas, con apoyo psicológico, ambos con mi hijo, y a él le ha afectado hasta en su rendimiento escolar, prácticamente quedó repitiendo". Las penas asignadas por robo con homicidio parten desde los 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado. En tanto el robo con violencia e intimidación parte desde los 5 años hasta los 20 años de cárcel. "Nosotros esperamos que fueran bastantes años, son años que no van a estar haciendo lo mismo a otras familias, entre más años que ellos pasen en la cárcel será el tiempo que van a estar encerrados y no van a seguir haciendo nuevamente lo que nos hicieron a nosotros como familia. Aunque yo sé que los años que sean no me van a devolver a mi marido, pero vamos a tener la tranquilidad que van a quedar adentro", concluyó Macarena Salgado. Pablo Salinas Saldías