Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

PATRICIA BOFFA CASAS

LUIS PINILLA ALTAMIRANO Candidatos a Alcalde PATRICIO FREIRE CANTO

FELIPE CUEVAS MANCILLA

EUGENIO CORNEJO CORREA

HUELLA MUSICAL

LEO DAN

NINO BRAVO

LOS ANGELES NEGROS

LEONARDO FAVIO

BUDDY RICHARD

CAMILO SESTO

RAPHAEL

LA ENTREVISTA

Conversando Té con Mónica Pérez con Mónica Pérez Noticias impactantes

Gigantesco incendio en Multitienda Suasel de San Felipe Detención Ciudadana en Portus San Felipe. Sujeto no fue detenido Tensión en Colegio Alemán por delincuente que amenaza suicidarse Minusválido que pide dinero sorprendido bailando en fonda Vecinos en toma protagonizan riña masiva en Villa Santa Teresita Delincuente llora y pide perdón a una abuelita a la que acaba de asaltar Ecos del Festival Palmenia Pizarro En 50 segundos asaltan Pronto Copec de O'Higgins en San Felipe A 26 años de cárcel aumenta condena para peligroso delincuente Secretaria clama de rodillas por su vida ante peligro delincuente Roban más de 100 millones en joyas desde Joyería Los Portales

Sorprendido con las manos en la planta





Enero 2017 L Ma Mi J V S D « Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Archivos Archivos Seleccionar mes Diciembre 2016 (118) Noviembre 2016 (146) Octubre 2016 (143) Septiembre 2016 (169) Agosto 2016 (198) Julio 2016 (181) Junio 2016 (192) Mayo 2016 (211) Abril 2016 (201) Marzo 2016 (201) Febrero 2016 (236) Enero 2016 (240) Diciembre 2015 (253) Noviembre 2015 (241) Octubre 2015 (252) Septiembre 2015 (253) Agosto 2015 (252) Julio 2015 (265) Junio 2015 (253) Mayo 2015 (186) Abril 2015 (121) Marzo 2015 (134) Febrero 2015 (182) Enero 2015 (241) Diciembre 2014 (240) Noviembre 2014 (217) Octubre 2014 (264) Septiembre 2014 (240) Agosto 2014 (204) Julio 2014 (265) Junio 2014 (253) Mayo 2014 (204) Abril 2014 (240) Marzo 2014 (241) Febrero 2014 (218) Enero 2014 (264) Diciembre 2013 (252) Noviembre 2013 (240) Octubre 2013 (264) Septiembre 2013 (216) Agosto 2013 (252) Julio 2013 (252) Junio 2013 (217) Mayo 2013 (252) Abril 2013 (263) Marzo 2013 (241) Febrero 2013 (229) Enero 2013 (262) Diciembre 2012 (239) Noviembre 2012 (240) Octubre 2012 (263) Septiembre 2012 (204) Agosto 2012 (265) Julio 2012 (241) Junio 2012 (252) Mayo 2012 (240) Abril 2012 (238) Marzo 2012 (264) Febrero 2012 (219) Enero 2012 (204) Diciembre 2011 (253) Noviembre 2011 (242) Octubre 2011 (205) Septiembre 2011 (24) Agosto 2011 (97)

“Pido disculpas públicas a esa familia que imagino debe estar aterrorizada”

Formalizan a exfuncionaria Registro Civil por apropiación indebida de $6 millones

Este sábado quemarán a ‘Jaimito’ para despedir el año 2016 en Panquehue

Desalmado robó a abuelita de 75 años arrebatándole billetera de sus manos

Premian a ganadores del concurso ‘hermoseando la casa en navidad 2016’

Realizan convivencia de integración con migrantes haitianos para despedir 2016

Crónica Estricta fiscalización a piscinas y balnearios de la zona realiza la Autoridad Sanitaria Cuarenta y cinco fiscalizaciones ha realizado la oficina provincial de la Seremi de Salud Aconcagua, entre los meses de diciembre y enero, a las piscinas, camping y balnearios de la zona de Aconcagua, las que han significado prohibiciones de funcionamiento en algunos casos. Así lo dio a conocer Aleksis Gómez, quien señaló que dentro de esta fiscalización se mantiene la prohibición de funcionamiento a siete piscinas, que están ubicadas en los sectores de 21 de Mayo, Granallas en Putaendo y la Troya en San Felipe, lugares que han seguido con vigilancia de la autoridad y se ha podido determinar que no están funcionando. Además en la provincia de San Felipe, hasta la fecha se han realizado dos sumarios sanitarios, uno en el sector de Granallas y otro en 21 de mayo, gestiones cuyos resultados no deberían extenderse por más de tres meses, lugares que no pueden funcionar hasta que resuelvan los problemas y regularicen su situación. «En todo este proceso de regularización, los sumarios en relación a años anteriores han disminuido, y eso creemos es resultado de que la gente ha formado mayor conciencia sobre la importancia de contar con los permisos para poder funcionar y es importante que en nuestra Provincia, algunas que estaban con prohibición de funcionamiento han regularizado, como por ejemplo el balneario que está ubicado camino a Panquehue, otro que está en el sector de Granallas, que también ha regularizado y otro que está en La Troya», dijo Gómez. Sin embargo, además de la fiscalización que realiza la autoridad, las personas que asisten a estos lugares, también deben poner atención al momento de decidir asistir a estos. Es importante que las personas pregunten si estos lugares cuentan con autorización sanitaria. «Por ejemplo, una piscina de uso público tiene que tener salvavidas, camarines, duchas, cierre perimetral y la pileta debe cumplir un montón de especificaciones técnicas, por ejemplo no pueden haber algas, el ph entre 7,2 y 8,2, la estructura debe ser curva, no debe tener partes sobresalientes», manifestó Gómez. Esa mayor preocupación de parte de la comunidad, al parecer, ha hecho que denuncien más, por lo que desde diciembre hasta la fecha se han recibido tres denuncias. Dos de ellas están siendo evaluadas a través del sumario sanitario y otra de las denuncias está comenzando el proceso.



Provincia de San Felipe registró nueva baja en la tasa de desempleo » Mujeres de San Felipe reciben certificación en higiene y mantención de alimentos