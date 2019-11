Estudiantes de enseñanza media se adhieren a las demandas nacionales

Nuevos actores se sumaron a las movilizaciones nacionales que se han desarrollado desde el día 18 de octubre a nivel nacional. Se trata de los estudiantes secundarios de distintos establecimientos educacionales como municipales, particulares subvencionados y técnicos profesionales.

Todo comenzó en horas de la mañana de ayer cuando un grupo de estudiantes secundarios bajaron por calle Bernardo Cruz, llegando hasta el frontis del Liceo de Niñas Corina Urbina, donde permanecieron por algunos minutos hasta luego enfilar al centro de la ciudad, no sin pasar por algunos colegios buscando adherentes para proseguir la manifestación.

En ese lugar nuestro medio conversó con las voceras de los estudiantes. Una de ellas, Camila González Romero, nos dijo lo siguiente: «Esta manifestación comenzó porque nos dimos cuenta que hay muchas cosas por las que pelear».

En ese momento también participó de la conversación la otra vocera, Sigrid Vargas Salgado, de 16 años, estudiante de parvularia, quien dijo que en el caso de ellas están «peleando por la sala de cuna universal, que la verdad a nosotros nos afecta mucho. El tema de educación para nosotros es un tema que es demasiado injusto, para los beneficios que tienen los abuelos, en este caso las personas mayores que necesitan una pensión decente para ellos, cosas con las que puedan vivir bien, estamos peleando por, más que nada este movimiento lo creamos por el tema de la educación, hay muchas cosas que a nosotras nos afectan, cosas que nosotros queremos hacer, pero no podemos por el tema de que no tenemos los medios o las cosas necesarias para poder estudiar», señaló.

– ¿O sea ustedes un poco se están plegando a las demandas nacionales?

– Sí, también estamos peleando por ellos, no sólo nos afecta a nosotros sino que también a nuestros padres, nuestros primos, nuestros sobrinos, no es una lucha interesada solamente en nosotros, sino que estamos peleando por todo el país, estamos peleando en los casos porque mi abuela tuvo una educación tan fatal, tuvo que recibir una pensión tan asquerosa, la verdad siendo que ha trabajado toda su vida… se ha esforzado. Hay mucho interés, el tema de salud, integridad, eso es súper importante para nosotras, también nos pasan a llevar en muchas cosas -dijo Camila.

Sigrid reconoció que el tema de la salud es muy importante; «que nosotras queremos dar a conocer, gente que tiene enfermedades como por ejemplo el cáncer, por esa gente también estamos protestando, por ellas, porque no se pueden pagar sus tratamientos, porque a veces se tiene que hacer un trasplante y les llega cuando ya están muertos, entonces estamos peleando por todo eso, es algo que nos afecta a todos nosotros y es algo que queda para nuestro futuro», señaló.

Señaló que hasta ese momento estaban participando alumnos del Colegio Pirámide, Liceo Corina Urbina, Liceo Mixto que fue el que organizó todo este movimiento de los estudiantes.

SE UNEN OTROS COLEGIOS

Pasado el medio día se unió un grupo importante de estudiantes de la Escuela Industrial Guillermo Richard Cuevas que llegaron hasta la plaza de armas, específicamente a la pileta. Desde ese lugar, junto al resto de estudiantes se dirigieron hasta la avenida O‘Higgins donde se ubica Carabineros. En ese lugar, por lo que nos enteramos, fueron dispersados por la fuerza policial por medio de bombas lacrimógenas. Incluso una de ellas fue a dar al patio de un inmueble ubicado en calle Coimas, donde residen adultos mayores.

La propietaria del inmueble, de nombre Catalina, dijo que han sido tres las lacrimógenas que han caído en su casa: «No es la primera y esta cayó en el patio, o sea recién, anoche (lunes), cayó en el techo, es decir van tres, figúrese cómo quedamos», señaló la vecina.

También logramos conversar con otro alumno, de nombre Maximiliano, que venía escapando de Carabineros, y nos contó lo siguiente: «Entre todos, hablando, se decidió dirigir la marcha hasta la Comisaría. Resulta que llegamos, estábamos tranquilos como siempre, saltando en la Alameda, nunca tocaron ni nada a los oficiales y nada de ese tema; resulta que de repente ¡pa!… ¡pa!… ¡pa! todo el rato, a los ojos, más de diez sonidos, lacrimógenas, a una niña casi le llega, yo estaba al lado de ella, justo como en la estatua, un poquito más a la derecha, y tiraban y tiraban; a una niña, si mal no recuerdo del liceo Corina Urbina, le rosó la cara. Los carabineros disparaban al cuerpo, nada de para arriba, no andaban con tonterías, al cuerpo y esa es una realidad que la gente no la ve», dijo.

– ¿Por qué protestaron ustedes el día de hoy?

– Nosotros estamos en desacuerdo por el tema de… yo por ejemplo tengo a mi abuela que recibe una pensión de como 100.000 pesos y eso no da para vivir a nadie, además por ejemplo a mis papás les descuentan demasiada plata en salud, la salud es asquerosa, la pública, la educación pública es muy mala y ahí vemos como termina la gente en Sename, termina gente detenida, gente que no estaba haciendo nada, por ejemplo ahora, termina detenida ¿Por qué?, ¿por querer manifestarse?, ¿por ejercer un derecho a manifestar su descontento?

– ¿Cuántos fueron más o menos los detenidos, calculan ustedes?

– Al ojo nosotros vimos cómo dos, pero estimamos que fueron más porque los carabineros estaban en la alameda, una más abajo de donde estábamos, estaban en filas, en fila esperando que nosotros pasáramos por el lado de ellos y tomarnos; de hecho un amigo, a un conocido lo tomaron frente a nosotros. Nosotros no hicimos nada, tuvimos que quedarnos de brazos cruzados, si es que no lo tomaban a él, nos tomaban a nosotros, y nosotros sólo estábamos escapando de las lacrimógenas.

– ¿Alguna persona herida?

– Herida, yo no vi, pero había mucha gente afectada por el efecto de las lacrimógenas.

Fueron cientos los alumnos que llegaron, e incluso alumnos del Sunnyland que se vinieron caminando desde su colegio, a participar de la manifestación.

Fotos Roberto González Short