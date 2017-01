Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Crónica Ex soldados conscriptos esperan respuesta en marzo a sus demandas LOS ANDES.- El coordinador provincial de los exsoldados conscriptos 1973-1990, José Leiva Muñoz, advirtió que durante el mes de marzo esperan tener una respuesta a sus demandas por parte del gobierno o de lo contrario volverán con las tomas y movilizaciones. Leiva dijo que a contar del próximo mes estarán legalmente organizados como Corporación Nacional para la integración de los derechos humanos que agrupa a todos las personas que fueron obligadas a realizar su servicio militar durante la dictadura y que producto de ello perdieron beneficios previsionales, entre otros.

Leiva recordó que están demandando del Estado de Chile el pago de las imposiciones previsionales por los años que estuvieron en régimen de conscripción y que excedió el período legal, la entrega de una tarjeta de salud gratuita para ser atendido en cualquier hospital del ejército, una pensión de por vida de $180.000 y una indemnización de $18 millones para cada exsoldado.

Agregó que sus peticiones están en conocimiento de diputados y senadores, “así que ahora sólo falta el compromiso de la Presidenta Bachelet, para que cumpla, ya que si o si estas peticiones tienen que salir durante este gobierno”.

Leiva dijo que como Corporación de Derechos Humanos también presentarán una querella ante la justicia para así también obtener una reparación de parte del estado.

Insistió en que si no hay respuesta clara del gobierno continuarán con las tomas de caminos, "ya que si no presionamos no vamos a tener respuesta". Cabe recordar que nivel de la provincia de Los Andes cuentan con cerca de 1.000 adherentes y esperan que se puedan incorporar más exsoldados.