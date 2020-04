ACTUALIDAD Incendio arrasó con modesta vivienda y arrebató la vida a mujer de 63 años

Municipio mantiene mesa de trabajo con locatarios de feria de antigüedades y bazares que les permita volver a funcionar Crónica Ex trabajadores de Conservera Pentzke preocupados porque dinero no les llega Dicen que están entrando recursos a la empresa, pero se están gastando para cubrir gastos operacionales del liquidador. Con mucha molestia y preocupación se encuentran los ex trabajadores de la Conservera Pentzke S.A., por el futuro que se les viene, teniendo en cuenta que según ellos está ingresando dinero para que el liquidador pueda cancelar los finiquitos o parte de ellos. Fue a través de una misiva enviada a nuestro medio donde canalizan su molestia y preocupación. En la carta recuerdan el proceso de liquidación: «Como ya es sabido por todos, la empresa Conservera Pentzke S.A., entró en proceso de liquidación el día 20 de diciembre de 2019 en causa ROL C- 7074- 2019, en el primer Juzgado de San Felipe. En la causa fue designado como liquidador el señor Nelson Machuca, el cual en esa oportunidad reunió a todos los trabajadores y manifestó que los finiquitos serían cancelados una vez que hubiera dinero para ello. Luego los primeros días de enero fuimos llamados para la firma de los finiquitos, dando solo el valor de lo que se nos cancelaría; hasta la fecha no hemos recibido ningún pago siendo que el último informe financiero entregado por el señor Machuca fue el día 14 de marzo del presente año, entregando un total de $697.515.040.-, sumado a otros montos que han ingresado con posterioridad, los cuales hacen un total aproximado de $800.000.000.- «Con esto queremos informar al señor liquidador que como ex trabajadores y como los principales acreedores, que así lo dice la Ley de Liquidación, llevamos en forma muy detallada el estado de la causa. Es por eso que exigimos que el señor Machuca realice un pago parcial a cada uno de nosotros». Dicen tener muy claro por todo lo que está pasando el mundo y nuestro país con esta maldita pandemia que nadie invitó y se hace cada vez más crítico el desarrollo económico del país. Cuentan que con todo esto la situación de cada uno de los ex trabajadores se hace cada vez más insostenible en el tiempo y no reciben solución alguna. Las oportunidades de encontrar nuevos empleos son cada día más nulas. «Cabe mencionar que a diario escuchamos noticias con respecto a la contingencia nacional y a los esfuerzos que hace el gobierno para ir en ayuda con recursos económicos a las personas, pero lamentablemente ninguno de nosotros entramos en el grupo de los beneficiados, siendo que somos una gran cantidad de personas que quedamos cesantes en el Valle del Aconcagua y para el Estado y el gobierno no cumplimos con los requisitos para poder obtener algún tipo de ayuda. «Por todo lo expresado y más hemos recurrido a ustedes para evidenciar lo que nos está ocurriendo, ojalá también el liquidador nombrado en esta causa se haga presente y nos explique por qué a la fecha no realiza un pago parcial a los ex trabajadores. «Esperando que estas letras tengan una buena acogida y llegue a oídos de personas que puedan intervenir y ayudar a solucionar nuestro difícil pasar por estos momentos, gracias a éste medio para difundir nuestras problemáticas. Se despiden atentamente grupo de ex trabajadores Conservera Pentzke. VOCERO Al respecto Juan Astudillo, vocero de este grupo de trabajadores, reiteró que según ellos está ingresando dinero a la cuenta de la Conservera Pentzke: «Esto viene ya desde el mes de marzo cuando se hicieron algunas incautaciones, ventas de productos, por arriendo de la planta 3 por ejemplo. Se siguen haciendo ventas, la cosa es que sigue entrando plata, lo que nos preocupa a nosotros es que dentro de esos ingresos, también hay egresos y esos egresos van por sobre los 116 millones de pesos, entre gastos operativos, de seguridad», señala. Otra queja es que hasta el momento no han tenido ninguna información del liquidador, han intentado muchas veces comunicarse con él; «nunca está, ahora da la excusa de la cuarentena. Estamos muy preocupados, ahora último se subió un documento los créditos verificados, pero aparecen como diez o doce finiquitos. Nosotros sabemos que para que proceda algún pago hacia nosotros, tenemos que estar verificados y eso no aparece, nos preocupa el hermetismo, que nadie se preocupe lo que está sucediendo con la liquidación. Estamos preocupados porque muchos de nosotros no tenemos trabajo, consta que en la zona está mala la cosa», señaló Juan. Reclaman que muchos están en Dicom porque sus préstamos no han sido cancelados, imposiciones impagas. Importante señalar que llamamos para esta nota al liquidador, pero nos envió a buzón de voz.