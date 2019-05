Extranjeros reclaman por tardanza en entrega de horas para regularizar visas

Desde Gobernación aseguran que han implementado medidas ordenadas por el Gobernador Provincial.

Un problema bastante serio están viviendo los inmigrantes que están hoy en día en San Felipe -provenientes de distintos países aunque principalmente de Haití- porque no encuentran horas a través de internet para regularizar su situación y así no caer en la ilegalidad, además de complicar su situación laboral ya que sus empleadores les exigen porque deben tener su documentación al día.

De todas maneras desde la Gobernación indicaron que están al tanto de esta situación y para ello, por gestión del gobernador Claudio Rodríguez Cataldo, se han entregado unos 250 números de atención.

Hablamos con Gary Dorisset, uno de los haitianos que encontramos frente a la Gobernación, quien se refirió a los problemas que están viviendo: «Aquí nosotros estamos viviendo calamidades, estamos sin papeles y ya terminó la primera temporada, y para ir a Extranjería tengo que pedir una hora y la hora se pide y la hora se cobra una ‘luca’, y no aparece la hora, pasa un mes… mes y medio y no aparece, entonces uno nos quedamos sin legal. Para buscar trabajo una persona tiene que tener documentos, y si no tiene documento ¿cómo uno encuentra trabajo?, ¿cómo se paga el alquiler?, todo tengo que pagar, hay que almorzar y si no tengo nada, uno está viviendo una calamidad… es lo que nosotros estamos pasando, los haitianos aquí, nos están maltratando, pero tengo que ayudar y el gobierno no nos quiere ayudar, es como un perro muerto en la carretera, pero la cosa no es así, si hay problemas para pedir hora para ir actualizando, yo tengo dos meses con la visa pagada y tengo dos meses no puedo tener una hora para mí, poner la visa en mi pasaporte y así no puedo trabajar… nadie nos puede recibir así… nadie en ninguna empresa donde vayas a buscar pega te van a preguntar ‘¿tiene sus documentos?’, ahí queda uno», señala.

Otro ciudadano de nombre Feliz dice que está en la misma situación que el anterior entrevistado: «Mire yo estoy pidiendo hora y no hay atención, no sé a dónde acudir, fui hasta Santiago y no pude sacar hora y me dijeron que espere nomás, y eso me trae consecuencias con mi empleador porque yo trabajo en una empresa y me piden los documentos que acrediten algo, si no puedo sustentar eso me pueden despedir», señaló.

GRAN DEMANDA

Desde el departamento de Extranjería de la Gobernación provincial, la encargada Juana Díaz dijo que a nivel nacional hay una gran demanda de extranjeros pidiendo atención: «Aquí en la provincia y gracias al gobernador don Claudio Rodríguez (se implementó) un tema de cita online para evitar las largas esperas, las personas que venían a dormir en las noches o llegaban de madrugada arriesgando su vida y su salud, entonces se implementó este sistema de citas que funciona de la siguiente manera; los extranjeros crean una clave, con esa clave ellos ingresan sus datos personales y entran a una lista de espera que cada jueves, cuando se abre el sistema y les llega el correo electrónico informándoles qué fecha les toca venir a esas personas. A parte de este proceso que es el proceso regular de atención, nosotros estamos llevando a cabo el programa especial de regularización extraordinario, que fue impulsado el año pasado por el presidente de la república, en este caso nosotros, como va a cumplirse un año de ese proceso y se cierra en el mes de julio, nosotros estamos haciendo atenciones extraordinarias a las citas on line; entendemos que nunca es suficiente, entonces en ese sentido la semana pasada entregamos 250 números adicionales a las citas on line que nosotros tenemos», dijo Díaz.

Las horas a través de las citas on line son para realizar cualquier tipo de trámites, mientras las que se dan en forma manual son para ir cerrando y dar respuesta al proceso de regularización.

Al finalizar piden comprensión de ambas partes, tanto trabajadores como empleadores.

Indicó que hay otras instituciones como Chile Atiende, el IPS, ellos ayudan en sacar ampliaciones que ayudan para decir que no están irregulares, que están vigentes.

Al finalizar indicaron que es la única Gobernación que ha implementado la entrega de números. Algo que fue gestionado por el gobernador provincial Claudio Rodríguez Cataldo.